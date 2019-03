De laatste show van Karl Lagerfeld voor Chanel was een emotionele ode aan de ontwerper Timon Van Mechelen

05 maart 2019

12u08 0 Style Vanmorgen werd de nieuwe herfst- en winter­collectie voor 2019-2020 van Chanel voorgesteld in Parijs, meteen ook de laatste collectie van de overleden ontwerper Karl Lagerfeld voor het modehuis. Zoals verwacht stond de volledige show in het teken van zijn nalatenschap.

Op dinsdag 19 februari maakte modehuis Chanel, waar Lagerfeld creatief directeur van was, bekend dat de iconische ontwerper op 85-jarige leeftijd overleden was. Tijdens de afgelopen modeweken brachten heel wat ontwerpers een eerbetoon aan Lagerfeld. Zoals Olivier Rousteing, die voor Balmain in Parijs koos voor verschillende zwart-witte looks, grafische vormen en jasjes van tweed. Helemaal in de stijl van de modekeizer. Ook de show van Fendi, waar Lagerfeld eveneens al 54 jaar de kleren voor ontwierp, stond in het teken van hem. Zo stond er een schets van hem op de uitnodigingen, liepen modellen in tranen de catwalk over en werd er aan het einde van de show een video van hem getoond op groot scherm.

Maar natuurlijk was het vooral wachten op de Chanel-show, die vanmorgen om 10u30 plaatsvond in het vertrouwde Grand Palais in Parijs. Zoals je ook hier al kon lezen en zien in een overzicht, stond Lagerfeld onder andere bekend voor zijn indrukwekkende decors die hij speciaal liet bouwen voor de shows van Chanel. En daar was zijn laatste show geen uitzondering op. De locatie was volledig omgebouwd tot een skigebied in de Franse Alpen, compleet met chalets en echte sneeuw.

Net zoals bij Fendi stond er een illustratie van Lagerfeld op de uitnodiging, met daarbij de tekst: “The beat goes on …” Waarmee het modehuis doelt op zijn opvolgers Virginie Viard en Eric Pfrunder.

De show zelf begon met een minuut stilte om de ontwerper te herdenken. Daarna kwam als eerste Cara Delevingne de catwalk opgelopen, één van Lagerfelds vele muzes, in een jumpsuit in de iconische pied-de-poule-print. Verschillende modellen hielden het overigens niet droog tijdens het lopen. De looks die daarna volgden waren kenmerkend vooral wit, zwart, geruit en gemaakt van tweed. Helemaal Chanel, helemaal Karl Lagerfeld.