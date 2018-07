De Kringwinkel heeft recordjaar achter de rug: zo vind ook jij de leukste spullen TVM

17 juli 2018

14u06 0 Style Nooit eerder kregen de Kringwinkels zoveel volk over de vloer als vorig jaar, maar liefst 6 miljoen klanten kwamen er langs. Daarmee draaiden De Kringwinkels een recordomzet van 54,4 miljoen euro (+6%). Vooral kleding en huisraad gaan er steeds vaker over de toonbank. Met onze tips tik je er de leukste spullen op de kop.

Ook op het vlak van ingezamelde goederen was 2017 een recordjaar voor de Vlaamse Kringwinkels. Vorig jaar zamelden de 144 verkooppunten samen 78.500 ton goederen in, een toename van 7,7%. Het aantal transacties (= verkopen in de winkel) steeg vorig jaar met 3% tot 6 miljoen. Samen kochten de Vlamingen voor 54,4 miljoen euro aan gebruikte spullen in de Kringwinkels, wat zo’n 6% meer is dan in 2016. Uitgedrukt in centen gaf de Vlaming er vorig jaar gemiddeld 9 euro uit. Kledij en huisraad worden er het vaakst verkocht, gevolgd door meubelen, boeken, muziek, multimedia en vrije tijd.

Een deel van de groei heeft De Kringwinkel te danken aan de uitbreiding van haar netwerk. “Vorig jaar kwamen er 4 verkooppunten bij. Een winkel in de buurt zet mensen ertoe aan om spullen binnen te brengen of om klant te worden,” aldus Liesbeth De Schamphelaere, woordvoerster van De Kringwinkel.

Maar dat is niet de enige verklaring voor het succes van de Kringwinkels. Uit een onderzoek bij 2.000 Belgen dat De Kringwinkel vorig jaar voerde samen met Troc.com en 2dehands.be, blijkt dat de goedkopere prijs voor 4 op de 5 tweedehandskopers de belangrijkste drijfveer is om voor “gebruikte” spullen te kiezen. Bijna 40% vindt het gewoon leuk om te snuisteren naar tweedehandsproducten en 31% kocht “gebruikte” spullen omdat hergebruik duurzamer is.

Tips op de beste koopjes te vinden

1. Ga niet alleen naar de Kringwinkels in het stadscentrum, maar bezoek ook eens de vestigingen in kleinere gehuchten. Omdat daar doorgaans minder mensen over de vloer komen, blijven mooie spullen er langer liggen.

2. Bezoek de retrodag die De Kringwinkel elk jaar organiseert. Ze sparen hiervoor enkele weken op voorhand de mooiste producten uit de jaren ’60, ’70 en ’80 en ’90 op. Meestal liggen de prijzen ietwat hoger dan in het jaar, maar je vindt er wel gegarandeerd pareltjes.

3. Ga er regelmatig langs. Dagelijks komen er nieuwe spullen binnen, dus hoe meer je er passeert, hoe meer kans je maakt om stukken te vinden die je kunnen bekoren.

4. In de zoektocht naar leuke kledij, is het belangrijk om altijd naar het etiquette te kijken. Tweedehandsshoppen heeft net als voordeel dat je voor weinig geld, stukken van goede kwaliteit kunt scoren. Dan wil je dus geen licht ontvlambaar polyester truitje in huis halen.

5. Neem je tijd. Het is en blijft een zoektocht, maar dat maakt het natuurlijk ook net leuk. Je weet nooit wat je er zult aantreffen, laat je verrassen.

6. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een nieuwe buffetkast – ook wel commode in hipstertermen – kun je best eerst de beschikbare ruimte bij je thuis meten. Zet die afmetingen in je telefoon en neem een meetlint mee naar de winkel. Dan weet je tenminste of je genoeg plaats in huis hebt voor je nieuwe vondst.

7. Als je iets echt heel leuk vindt, koop je het beter meteen. Grote kans dat het anders een paar uur later iemand anders gelukkig gemaakt heeft.

8. Extra tip: je kunt in De Kringwinkels alles met ecocheques betalen.