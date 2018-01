De korte froefroe van Emma & de paarse eyeliner van Kerry: de Golden Globes in 7 beautylooks Sophie Vereycken

15u04 4 Getty / Photonews Style De outfits van de sterren kan je De outfits van de sterren kan je hier terugvinden, maar ook op beautyvlak was er weer heel wat moois te zien op de Golden Globes. Van de schattige baby bangs van Emma Watson tot de paarse eyeliner van Kerry Washington: dit waren de opvallendste.

Chris Pizzello/Invision/AP

Emma Watson stal dit jaar vooral de show met haar ultrakorte froefroe. Riskant, maar Emma komt ermee weg. Wil je het zelf ook proberen? Vraag dan eerst je kapper om raad en zet vooral niet zelf de schaar in je lokken. Zo'n korte froefroe is niet voor iedereen weggelegd. Vraag het maar aan Beyoncé.

Getty Images

Allison Williams ken je wellicht nog van haar rol in 'Girls', en deze prachtige make-uplook zal je ongetwijfeld ook nooit meer vergeten. Dat nude saai is zal je ons dan ook nooit horen zeggen. De combinatie van een lichte lipkleur, een zacht abrikoos op de ogen en opvallende wimpers doet haar blauwe ogen knallen.

Photo News

Een paardenstaart niet geschikt als rodeloperkapsel? Daar denkt Dakota Johnson (of haar kapster) anders over. Een klein beetje meer volume aan de kruin en wat golven in je lokken geven een anders doorsnee paardenstaart meteen een dosis glamour. Eentje om thuis te proberen!

Photo News

De pixie is weer helemaal in dit jaar. Niet alleen Zoë Kravitz bewijst dat de superkorte coupe tegelijkertijd stoer en vrouwelijk is, ook Kate Hudson, Claire Foy en Meryl Streep genoten van een zachte bries in hun hals. En zeg nu zelf: als we zien hoe goed het hen staat, zouden we het bijna zelf ook proberen.

Photo News

Dat Millie Bobby Brown de coolste 13-jarige is die er op deze planeet rondloopt, bewijst ze nog maar eens met haar killer eyeliner en originele kapsel. Om van de earparty in haar oor nog maar te zwijgen.

EPA

Paars oubollig? niets van. Haar zwarte outfit mocht dan volledig in thema zijn, op haar ogen koos Kerry Washington wél voor kleur. Wie zich net als de actrice aan een portie paars wil wagen: een subtiele paarse eyeliner staat hip en hedendaags zonder in your face te zijn.