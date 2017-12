De kleur die al je andere kleren er duurder doet uitzien Timon Van Mechelen

13u06 0 BrunoPress Style Een officiële reden zit er niet achter, maar modekenners investeren niet voor niets al jaren in de bekende en peperdure camelkleurige jas van Max Mara. Camel heeft nu eenmaal iets erg chique, en geeft de rest van je outfit in één klap een upgrade.

Gelukkig hoef je helemaal geen (bruto) maandloon uit te geven aan een jas, ook een trui, schoenen of sjaal in camel doen de truc. De kleur combineert met veel andere tinten goed, maar staat het mooist met klassieke tinten als zwart, grijs, donkerblauw en wit. Nog een tip is om er zo weinig mogelijk juwelen of drukke accessoires bij te dragen. Dan oogt het geheel nog een tikje klassevoller.

We selecteerden een aantal kledingitems in camel, zodat jij er deze winter elke dag uitziet als een miljoen dollar.

1. Jas COS, € 190, online en in de winkels te koop.

2. Hoodie Zara, € 19,95, online en in de winkels te koop.

3. Laarsjes What For, € 195, o.a. online te koop.

4. Handtas JBC, € 17,40, online en in de winkels te koop.

5. Sjaal Ralph Lauren, € 99,95, via Zalando.