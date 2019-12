De kleren maken de vrouw, ook als je gaat solliciteren

Style Hoe langer mensen werkloos zijn, hoe moeilijker het wordt om een job te vinden. Dat klaagde minister Crevits onlangs nog aan. En een goede indruk maken is moeilijk als je eigenwaarde onder nul zit. Daarom is er Ensemble: een project dat werkzoekende vrouwen met een mooie deux-pièces én herwonnen zelfvertrouwen aan de bak helpt.

Al meer dan tien jaar is Sandra Dondeyne (48) loopbaanconsulente voor werkzoekenden bij ABVV. Zag ze ook gedurende die tien jaar: een heleboel vrouwen, vaak alleenstaande moeders, die na een langdurige werkloosheid en vruchteloze sollicitatiepogingen al hun zelfvertrouwen, motivatie en hoop op nieuw werk verloren. Vrouwen voor wie vaak ook het budget ontbrak om zich voor een potentiële werkgever in een duur mantelpak te hijsen. Neem daarbij dat Sandra er prat op gaat dat mode niet altijd onbetaalbaar moet zijn, et voilà: Ensemble, in samenwerking met De Kringwinkel, was geboren.

Een paar keer per jaar organiseert Sandra stylings in de Vlaams-Brabantse Kringwinkels, inclusief stylisten en make-upartiesten, om werkloze vrouwen in het - welja - nieuw te steken voor een sollicitatie. Vanaf februari gaat Ensemble ook van start in Antwerpen. Sandra legt uit met welke problemen deze groep vrouwen doorgaans in aanraking komt: "Een eerste sollicitatiegesprek kan intimiderend zijn. Een gebrek aan zelfvertrouwen is dan een groot obstakel. Vaak gaan werkzoekenden er daarom van uit dat het niet voor hen weggelegd is en begínnen ze er zelfs niet aan. Iedereen in dezelfde situatie zou in de onzekerheid sukkelen."

Dat langdurige werkloosheid een probleem is, leerden ons cijfers vorige week: de groep van langdurig werklozen bleef in vijf jaar tijd nagenoeg even groot. En iedereen weet dat de eerste indruk nog steeds de belangrijkste is.

Complexen

Enter styling, dus. In groepjes van een vijftal personen brengt Sandra de dames samen in de Kringwinkel waar ze niet alleen stijladvies krijgen, maar ook een nieuw kapsel en make-up. "Daarvoor bespraken we al heel wat zaken", legt ze uit. "In welk soort outfit voel je je goed? Welke kleuren zie je graag? Wat vind je mooi aan jezelf? Die antwoorden mail ik alvast door naar de stylisten, zodat ze die specifieke lichaamsdelen kunnen accentueren. En aan het begin bespreken we onze complexen, zoals een ronde poep of een grote boezem."

Alvast voor Linda De Coster (51) uit Glabbeek een schot in de roos. Na haar tijdelijk contract moet ze binnenkort op zoek naar ander werk, en ze weet in welke outfit ze dat zal doen: de rok, het truitje en de sjaal die de stylisten voor haar uitkozen. "Het was een uitdaging", vertelt ze, "maar ik zit nu véél beter in mijn vel. Vroeger liet ik alles over mij heen komen, nu weet ik tenminste wat bij elkaar past."

Onbeholpen

"Let wel: we breken niemand af op hoe ze eruitziet", gaat Sandra verder. "Want daar draait het niet om. En ik ben ook Jani niet. Laatst was er een vrouw - perfecte maten, perfect gewicht - die, wanneer we doorvroegen, angst bleek te hebben om te solliciteren. Vaak komen de vrouwen wat bedeesd en onbeholpen binnen. Meestal houden ze zich in het alledaagse leven niet bezig met mode of make-up, laat staan dat ze bijvoorbeeld hun wenkbrauwen epileren. Maar wanneer ze vertrekken, is dat wél met rechte rug. Ze stappen zelfs wat stoerder.”

Van de 40-tal vrouwen die Sandra de voorbije jaren hielp, weet ze niet met zekerheid hoeveel er aan een nieuwe job geraakten. Wel houden ze, zoals Linda, rekening met hoe ze binnen budget kunnen shoppen. Sandra: "Het is fijn om oude kleren een nieuw leven te geven. Maar we maken vooral het verschil: veel mensen zijn afhankelijk van het systeem, lopen het risico in een negatieve spiraal terecht te komen. Een nieuw voorkomen maakt hen zelfzeker en zelfredzaam. Dat nieuwe werk hebben ze dan toch maar zélf gevonden."