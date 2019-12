De kleren maken de man, dat bewijst nu ook de wetenschap Nele Annemans

12 december 2019

07u57

Bron: Phys.org 2 Style Jani en zijn kompanen wisten het jaren geleden al, maar nu pas krijgt hun programma ook wetenschappelijk bewijs: de kleren maken écht de man. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Nature Human Behaviour’.

In een fractie van een seconde maakt of kraakt de kleding de man. En hoe rijker de kledij eruitziet, hoe bekwamer de man die ze draagt wordt ingeschat. Om tot die vaststelling te komen ondernamen wetenschappers van de Princeton University maar liefst 9 studies. Daarbij vroegen ze mensen de bekwaamheid van mannen in te schatten aan de hand van hun gezicht en de bovenkledij die ze droegen. Wat bleek? Werd de kledij als ‘rijker’ bestempeld, of het nu ging om een T-shirt, trui of ander bovenstuk, kreeg de persoon in kwestie ook een hogere score qua competentie. Kledij die als ‘armer’ bestempeld werd, zorgde er dan weer voor dat de man er ook minder bekwaam uitzag.

Competentie wordt volgens de onderzoekers vaak geassocieerd met sociale status. Personen met een laag inkomen, of die er armer uitzien, kunnen daardoor problemen op de arbeidsmarkt ondervinden omdat anderen hun capaciteiten onderschatten, enkel en alleen door naar hun kleding te kijken.

Gebrek aan respect

“In plaats van respect te tonen voor mensen die in armoede leven, worden ze voortdurend geconfronteerd met minachting en een een gebrek aan respect”, vertelt co-auteur en professor in de gedragswetenschappen Eldar Shafir. “We ontdekten dat zo’n gebrek aan respect, dat bovendien duidelijk ongegrond was want een identiek gezicht werd als minder competent beschouwd toen het gepresenteerd werd met slechtere kleding, ook al ontstaat in een tiende van een seconde na het zien van de foto.”

De onderzoekers startten hun onderzoek met afbeeldingen van 50 gezichten waarop ook een deel van het bovenstuk te zien was dat ze droegen. Een onafhankelijke groep juryleden moest die afbeeldingen beoordelen als rijk of arm. Zo werd aan hen gevraagd hoe rijk of arm de persoon eruitzag. Op basis van die beoordelingen kozen de onderzoekers 36 afbeeldingen die de hoogste en laagste scores behaalden op hoe rijk of arm ze eruitzagen.

Daarna werd de proefpersonen gevraagd om te oordelen hoe bekwaam de personen eruitzagen op basis van hun onderbuikgevoel op een schaal van 1 (helemaal niet bekwaam) tot 9 (heel erg bekwaam). De deelnemers kregen de beelden gedurende 3 verschillende tijdsperioden te zien, variërend van ongeveer 1 seconde tot ongeveer 130 milliseconden, wat nauwelijks lang genoeg is om te realiseren dat je een gezicht ziet. Toch oordeelden ze hetzelfde, ongeacht hoelang ze de foto konden zien.

Beloning

Daarna deden de onderzoekers nog een reeks studies. Bij sommige vervingen ze alle pakken en stropdassen door niet-formele kleding, in andere gaven ze informatie over het beroep en inkomen van de persoon om mogelijke conclusies op basis van hun kleding te minimaliseren. In nog een andere studie breidden ze het aantal gezichten uit naar 200 waarbij ze specifiek vroegen om te oordelen zonder naar de kleding te kijken.

Iets later werd de proef opnieuw gedaan maar met een nieuw stel gezichten en opnieuw werd er gevraagd om de kleding te negeren. Ze beloofden zelfs een beloning aan de mensen van wie de beoordeling het dichts aanleunde bij de werkelijkheid. Maar ondanks al die veranderingen bleven de resultaten hetzelfde: de gezichten bleven als bekwamer bestempeld worden als hun kleding er rijker uitzag. En dat oordeel werd ook meteen gemaakt, en veranderde niet toen ze meer tijd kregen om de foto te beoordelen.

“Onze studie toont aan hoe snel mensen oordelen over anderen op basis van hoe rijk of arm ze eruitzien, ongeacht hoelang ze iemand zien of hoeveel informatie ze erover hebben en dat het dus aartsmoeilijk is om dat oordeel te veranderen”, vertelt hoofdauteur DongWon Oh. Ze wijzen dan ook op het belang om te leren die eerste indrukken te laten varen. “Weten dat je snel vooroordelen hebt, is al een eerste goede stap”, zegt Shafir. “Bij sollicitaties of bij het afnemen van examens kan het dan weer een goed idee zijn om dat anoniem te doen, en dus niet via een face-to-face gesprek om verkeerde indrukken te vermijden”, besluit de onderzoeker.