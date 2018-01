De kapseltrends voor 2018 volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt Eva Van Driessche

Nieuw jaar, nieuw haar: bij een jaarwissel veranderen vrouwen naar goede gewoonte massaal van kapsel. Jochen Vanhoudt (41), eigenaar van Clientology-kapsalons en BV-kapper, vertelt ons wat de trends zijn voor 2018. Zo weet je exact wat te vragen als je in de kappersstoel zit.

"Onze trends bepalen wij door te kijken naar wat er op de catwalk gebeurde, maar minstens ook zoveel door sociale media en influencers in de gaten te houden. Vrouwen komen steeds vaker naar ons toe met een kapsel dat ze op Instagram zagen. Een kapper die ik nu erg in de gaten houdt is Chris Appleton. Hij is verantwoordelijk voor het platinablonde kapsel van Selena Gomez en de hoge paardenstaart boven op het hoofd van Kim Kardashian. Zo'n kapsel is het mooist als je heel lang en glad haar hebt. Dat ultraglad en glanzend maken van het haar blijft ook een trend. Het glimt als een spiegel. Je hebt tegenwoordig keratinebehandelingen die dit resultaat geven zonder je haar te beschadigen."

Ultrakort

"Op de catwalk viel me op da het niet meer 70, 80 of 90 was, maar eerder een mix van die drie decennia. Qua coupes is kort haar helemaal terug. Ultrakorte kopjes voor vrouwen, zelfs met de tondeuse bewerkt, werden weer hip door Cara Delevingne en dichter bij huis Cara Van der Auwera. Combineer ze met mooie make-up of opvallende juwelen om ze vrouwelijk af te werken. Ook de populaire lob (uitgegroeide bob) wordt nu korter. De bob word heel strak geknipt, de styling is eerder nonchalant. Zeker naar de zomer toe gaat de lob er helemaal uit. Een andere korte coupe die terugkeert is het Jommekeskapsel."

Jommekeskapsel

"Het haar wordt strak geknipt alsof er een potje op staat, met rechte pony die doorloopt naar achteren. In zijn pure vorm is dit iets voor durvers, maar het kan ook zachter met laagjes zoals Stephanie Clerckx het draagt. Wie lang haar heeft kan dat op deze makkelijke manier stylen: met mousse kam je het haar met veel volume achteruit voor een licht wetlook effect. Fixeer dan met haarlak. Deze trend zagen we vorige zomer al, maar keert deze keer in een zachtere, meer draagbare variant terug. Jonge meisjes kunnen dan weer een nonchalante, ruwe krul in hun haar laten. Lang haar wordt ook bot geknipt, niet meer in laagjes."

Platinablond in astinten

"De populairste kleur is volgens mij volgend seizoen platinablond in astinten. Het warme gaat er helemaal uit. En dan zijn er natuurlijk ook de grappige fluokleuren waarmee gespeeld kan worden. Waar vorig jaar de pasteltinten op festivals opdoken, zal dat nu felroze, geel of oranje zijn. Je kleurt natuurlijk niet het hele haar, maar legt accenten. Ook vlechten blijven hip voor festivals. Dit jaar worden dat corn braids, kleine vlechtjes die met vijf zes tegen je hoofd aan gevlochten zijn en van achteren bij elkaar komen."