De iconische Versace-jurk van Jennifer Lopez wordt een sneaker

18 juli 2019

12u48

Als we je vertellen dat Santana tijdens de Grammy's van het jaar 2000 maar liefst 8 prijzen won, gaat er waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. Niet moeilijk, want het was toen Jennifer Lopez die met alle aandacht ging lopen. En dat dankzij haar memorabele outfit en die wordt nu ook omgevormd tot sneaker.

Met een flinterdun zijden stofje, een duizelingwekkende decolleté en een al even indrukwekkende split was de outfit van Jennifer Lopez de naam ‘jurk’ bijna niet waardig. De gewaagde foto’s van de zangeres/actrice in de groene junglecreatie van Versace werden dan ook meteen in het collectieve geheugen van de mensheid gegrift. Het was een bepalend moment in de carrière van J.Lo, geeft ze zelf ook toe. En dat terwijl het heel anders had kunnen lopen, want haar styliste was niet overtuigd.

“We waren destijds bezig met de opnames van ‘The Wedding Planner’, de romantische komedie met Matthew McConaughey”, vertelt Lopez op haar eigen YouTube-kanaal. “We filmden op een afgelegen locatie, dus hadden geen tijd voor een fitting voor de Grammy’s, ondanks het aandringen van mijn styliste. De avond voor het evenement kon ze me maar twee mogelijke jurken meer voorstellen, omdat we veel te laat waren met kiezen.”

De ene jurk was een witte creatie, de andere het beruchte Versace-ontwerp. “Mijn styliste stuurde aan op de witte jurk, omdat de groene al drie keer eerder was gedragen door een bekend iemand en dus al op rode lopers verschenen was. In het wereldje is het dan not done om die nogmaals aan te trekken. Maar toen ik hem paste, was mijn manager meteen overtuigd. ‘Die wordt hem’, zei hij. En zo geschiedde.”

En die beslissing heeft haar geen windeieren gelegd want J.Lo mocht dit jaar nog de award van ‘Fashion Icon’ in ontvangst nemen van de belangrijkste mode-organisatie van Amerika, de CFDA. De jurk die Jenny from the block bombardeerde tot mode icoon wordt nu ook in sneakervorm uitgebracht. Het Italiaanse modehuis Versace slaat daarvoor de handen ineen met de Amerikaanse sneakerwinkel Concepts. Al moet je voor een paar wel diep in de buidel tasten, want ze kosten zo'n 955 euro.

De sneakers worden op 19 juli gelanceerd op de website van Concepts en zijn verkrijgbaar in hun winkels in Boston en New York City.