De huidverzorgingsroutine voor elke leeftijd TV

04 augustus 2018

16u30

Bron: Elle.com 0 Style Net zoals ons lichaam om aangepaste verzorging vraagt bij het ouder worden, moeten we ook speciale aandacht besteden aan onze huid. In elke levensfase heeft ons velletje namelijk behoefte aan verzorging op maat. Ontdek hier de ideale huidverzorginsroutine voor elke leeftijd.

Elke leeftijd

Het wondermiddeltje dat op eender welke leeftijd onmisbaar is, is zonnecrème. Het is de makkelijkste manier om fijne lijntjes, bruine plekjes, verouderingsverschijnselen maar vooral kanker te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om in elke fase van je leven te investeren in degelijke producten die werken voor jouw huid. Als je al lang last hebt van een droog vel, moet je je verzorging daaraan aanpassen. Onthoud daarbij dat je beter wat extra euro's uitgeeft aan een crème dan aan een reinigingslotion. Het laatste product spoel je met water namelijk gewoon af en verdwijnt zo in de gootsteen.



Doorheen de jaren hebben ook gezonde voeding, een goed slaappatroon en regelmatige beweging een indrukwekkend effect op je huid. Hoe meer aandacht je besteedt aan deze drie factoren, hoe langer je huid jong en soepel zal blijven.



20-25 jaar

Merk je dat huid plots niet meer zo soepel en elastisch is? Dat komt omdat onze huid minder water vasthoudt als we ouder worden. Daarom is het belangrijk om rond deze leeftijd, maar ook erna, je huid goed te hydrateren. Dat doe je door genoeg water te drinken en een vochtinbrengde crème te gebruiken. Breng de crème aan nadat je je gezicht hebt afgespoeld, zo verdampen de waterdruppels niet en blijft je huid wat langer vochtig.



Als je op deze leeftijd geen last meer hebt van acne of puistjes, gebruik je het best zo weinig mogelijk middeltjes met krachtige ingrediënten. Kies voor een zachte reinigingsmousse om de olieproductie van je huid niet te verstoren en nieuwe opstoten van acne te voorkomen. Vooral producten die zuren bevatten beperk je best tot een minimum.

25-35 jaar

In het volgende deel van je leven leef je best volgens het motto 'beter voorkomen dan genezen.' Begin producten te gebruiken die retinol, vitamine A en vitamine C bevatten. De combinatie van deze drie efficiënte elementen moet ervoor zorgen dat je huid soepel blijft, maar bestrijdt ook rode plekjes en grote poriën.



Wie helemaal zeker wil zijn dat rimpels nog even wegblijven, kan ook voor een botoxbehandeling kiezen. Chirurgen zijn het erover eens dat je op deze leeftijd het best kiest voor zo'n behandeling omdat je spieren dan makkelijker ontspannen en je meestal nog geen last hebt van fijne lijntjes. Probeer ook regelmatig voor een peeling te kiezen: het verwijdert niet alleen dode huidcellen maar zorgt er ook voor dat de rest van je producten beter opgenomen worden door je huid.



35-45 jaar

Op een iets oudere leeftijd ga je best over tot directe actie. Evalueer je huidverzorgingsroutine met een dermatoloog en bekijk of je huidige producten nog effectief genoeg zijn. Zo moet je in deze periode vaak je dag- of nachtcrème vervangen door een variant die meer vitamine A en C bevat om pigmentatie van de huid tegen te gaan.



+45 jaar

Ben je tevreden over de producten die je momenteel gebruikt? Blijf deze routine dan aanhouden. Wie toch nog dat tikkeltje extra verzorging zoekt, kan op zoek gaan naar meer krachtige producten die focussen op huidveroudering. Verwissel vanaf deze leeftijd echter niet meer te veel van verzorging: het is namelijk belangrijk om je huidige huidconditie te behouden.