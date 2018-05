De hippe Franse webshop Modetrotter opent eventjes een winkel in ons land TVM

22 mei 2018

12u33 0 Style Eind deze week strijkt de Franse modewebshop Modetrotter twee dagen neer in Brussel, waar je kleding zal kunnen shoppen van de eigen collectie. Het merk staat bekend om zijn vrolijke en trendy stijl aan betaalbare prijzen en hoopt met een tijdelijke fysieke winkel ook in ons land door te breken.

In Frankrijk doet Modetrotter het al jaren erg goed. De webshop werd in 2008 opgericht door Marie Courroy die een nieuwe stijl wou aanbieden via een e-shop. Een naar eigen zeggen vrijgevochten stijl die duidelijk geïnspireerd is op de huidige modetrends. Het concept slaat aan en Modetrotter.com biedt al snel een ruim aanbod aan bekende merken aan. Denk daarbij aan Opening Ceremony, Roseanna en Vanessa Bruno.

De webshop gaat ook samenwerkingen aan met modelabels als Bash, Veja en Maison Pierre Frey. Omdat deze capsulecollecties het zo goed deden bij het shoppende publiek, besluit Courroy in 2015 een eigen collectie te lanceren.

De pop-upwinkel van Modetrotter is open op vrijdag 25 mei en zaterdag 26 mei van 10u tot 18u. Adres: Waterloosesteenweg 1232, 1180 Ukkel. Meer info: modetrotter.com.