De handtassencollectie van Kylie Jenner is meer dan een miljoen dollar waard Charlotte Dierckx

12 maart 2018

15u10

Bron: Daily Mail 0 Style Enkele maanden geleden konden we al een vol designerkleding, tassen en schoenen van Kendall Jenner. Maar ook zus Kylie Jenner moet niet onderdoen. Haar verzameling designertassen werd door Daily Mail geschat op meer dan een miljoen dollar. Enkele maanden geleden konden we al een kijkje nemen in de riante kledingkastvan Kendall Jenner. Maar ook zus Kylie Jenner moet niet onderdoen. Haar verzameling designertassen werd door Daily Mail geschat op meer dan een miljoen dollar.

De jongste Jenner heeft op 20-jarige leeftijd een handtassencollectie bijeengesprokkeld waar de gemiddelde vrouw alleen maar van kan dromen. Dat konden we dit weekend afleiden uit een Instagrampost voorzien van toepasselijk bijschrift: 'options'. Keuze met overvloed zo blijkt, maar dat heeft de realityster wel een flinke duit gekost.

In de foto van de kersverse moeder en zakenvrouw telde de Britse Daily Mail minimaal 23 Birkin en Kelly-tassen van het modehuis Hermès. Voor wie het hoort donderen in Keulen, deze tassen staan bekend als de meest exclusieve ter wereld en hebben elk een waarde van maar liefst € 13.000. Kylie zou natuurlijk geen Jenner zijn mocht er op de schappen van haar inloopkast niet enkele unieke stuks staan pronken met een waarde die oploopt tot een adembenemende € 40.000. Naast tassen van Hermès is ze ook in het bezit van designertassen van andere modehuizen zoals Chanel, Dior, Gucci en het populairste luxemerk Balenciaga.

In totaal is de handtassencollectie meer dan een miljoen dollar (820.000 euro) waard, concludeert Daily Mail. Een ding is zeker. Naast het feit dat wij stiekem een beetje jaloers zijn, mag baby Stormi alvast op beide oren slapen. Die komt later zeker en vast niets tekort!

