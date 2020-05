De handtassencapsule: met deze 7 exemplaren in je kast zit je goed voor elke situatie Stéphanie Verzelen

22 mei 2020

12u54 0 Style Het idee van een ‘capsule wardrobe’, waarbij je de ideale garderobe samenstelt met een beperkt aantal items, is al een tijdje populair. Maar wist je al dat je hetzelfde concept op je handtassen kan toepassen? Met deze essentials in je kast heb je een tas voor iedere gelegenheid.

Een klassieke capsulegarderobe telt zo’n 37 items. Bedoeling is dat je die stukken met zorg selecteert, zodat ze allemaal mixen en matchen, je ‘s ochtends met minimale moeite outfits kan samenstellen en verder geen onnodige aankopen meer hoeft te doen. Een slimme aanpak, waaraan je ook je handtassenlade kan onderwerpen. En dan bedoelen we niet dat je 37 handtassen nodig hebt (sorry!). Al met een zevental weloverwogen aankopen heb je een tas voor elke gelegenheid.

1/ De ‘everyday’-tas

DKNY, nu 173,60 euro i.p.v. 248 euro, online te koop.

Een tas die groot (en klein!) en praktisch genoeg is om elke dag van pas te komen. Je draagt hem wanneer je naar de supermarkt gaat, de kinderen oppikt van school, gaat shoppen met vriendinnen en noem maar op. Kies voor een tijdloos design dat perfect bij je stijl past.

2/ De kleine, professionele tas

Coccinelle, 285 euro, online te koop.

Een compactere handtas die er voldoende sober uitziet, zodat je hem mee kan nemen naar het werk, je meetings of afspraken en hem kan combineren met je professionele outfits.

3/ Een totebag voor op de werkvloer

Lucca Baldi, 324 euro, online te koop.

Een grote, open tas waar je je laptop, lunch en andere werkbenodigdheden zonder nadenken in kan dumpen wanneer je naar kantoor vertrekt. En een stijlvol exemplaar natuurlijk, dat bij je werkoutfits past.

4/ Een casual totebag

Marc O’Polo, nu 130,95 euro i.p.v. 174,95 euro, online te koop.

Een grote, open tas, waar je op niet-werkdagen al je benodigdheden zonder nadenken in kan dumpen. Handig op shoptripjes of uitstappen met het gezin, wanneer een fles water, snacks en eventueel een ander paar schoenen mee moeten.

5/ Een avondtas

Ted Baker, 170 euro, online te koop.

Komt van pas op date night, op restaurant of op eender welke gelegenheid waarvoor je je wel een beetje opkleedt. Investeer eventueel in een duurdere, opvallendere tas die je outfit helemaal af maakt.

6/ Een feestelijke tas

MaxMara, 205 euro, online te koop.

Eentje dat je niet elke dag uit de kast trekt, maar spaart voor speciale momenten. Een trouwfeest, een avondje dansen met de vriendinnen, een chic etentje. Een tas die je toelaat om je handen vrij te hebben, is wel handig.

7/ Een reistas

Mandarina Duck, 165 euro, online te koop.

Een tas die groot genoeg is om als strandtas, picknicktas, ‘weekendje zee’-tas of handbagage voor langere tripjes te dienen. Zoek een exemplaar dat dus multifunctioneel en duurzaam is, met handige compartimenten en een tijdloze stijl.