De grote interieurboom: “Deco is de nieuwe mode” + 7 gloednieuwe woonadresjes David Devriendt

08 juli 2020

Home sweet home. Meer dan ooit is het een waarheid als een koe. Door corona besteden we een pak meer aandacht aan de inrichting van ons interieur. En terwijl kledingwinkels de deuren sluiten, gaat er geen week voorbij of er opent ergens een woonwinkel of een online decoshop. Trendwatcher Hilde Francq is allesbehalve verbaasd: "Interieur is al een tijdje aantrekkelijker dan mode."

Het is druk in interieurland. Habitat opent na jaren afwezigheid in België opnieuw een webshop en plant zelfs fysieke winkels. In Brussel draait de pas geopende conceptstore van H&M Home op volle toeren. En dat is nog maar het tipje van de ijsberg. De interieurhotspots schieten als paddenstoelen uit de grond, zowel fysiek als digitaal. Een groot contrast met modewinkels die het door de lockdown en de zware nasleep moeilijk hebben en massaal sluiten.

Het roept de vraag op: is deco de plaats van mode aan het inpalmen? Volgens trendwatcher Hilde Francq, die zich heel sterk specialiseert in wonen en mode, is het antwoord volmondig ja. “Het interieur is in onze cultuur altijd al belangrijk geweest, overigens in de meeste culturen waar mensen door het weer vaak tijd binnenshuis moeten doorbrengen. Wat je nu echter ziet, is een switch van mensen die in de mode actief zijn. Zij richten zich nu op interieur of starten bedrijven in die sector. De verandering is vooral economisch gedreven. Het modesysteem, gedreven door fast fashion, is zodanig snel geworden dat de ‘fun’ er grotendeels uit is. Veel mensen die in de mode actief waren, zoals Geert Bruloot van Coccodrillo (ter ziele gegane luxeschoenenboetiek in Antwerpen, red.), zeggen dat ze de passie in de mode missen en de mode van vandaag saai vinden. Dan is interieur een stuk aantrekkelijker: de producten zijn duurzamer, trends volgen elkaar minder snel op dan in de mode. Voor producenten liggen de marges bovendien hoger dan in de mode.”

Duurzamer dan mode

Studies geven haar gelijk. We geven met zijn allen steeds minder geld uit aan kleding. Volgens cijfers van Statbel gaf de Belg in de jaren 80 tien procent van zijn huishoudbudget uit aan mode, nu is dat nog maar 4,3%. Maar liefst een derde van ons budget gaat naar onze woning, waarvan meer dan 5% aan meubelen en decoratie. Hilde Francq: “Doordat de interieursector iets ‘trager’ gaat en stuks minder snel voorbijgestreefd zijn, willen mensen daar meer geld aan geven. Een interieur is duurzamer, dat vervang je niet ieder jaar. In de interieursector is de link tussen hoeveel een stuk kost en wat de kwaliteit is misschien ook iets duidelijker dan in de mode. Voor de consument is dat overzichtelijker.”

Een standpunt dat gedeeld wordt door Femke Furnée, de oprichtster van het Nederlandse designmerk Fest dat eind juni zijn eerste Belgische boetiek opende in Antwerpen – nota bene de modestad. “Overconsumptie en zo goedkoop mogelijk produceren zijn niet meer van deze tijd. Als merk denken wij na hoe een stuk zo lang mogelijk kan meegaan. Dat betekent evenwel niet dat design onbetaalbaar moet zijn. Veel mensen denken nog dat het enkel weggelegd is voor de rich and famous, maar dat is helemaal niet zo. Als consument wil je mooie producten van hoge kwaliteit, maar waarom zou je te veel betalen?”

Ook zij ziet dat onze interesse en waardering voor onze interieurs stelselmatig toenemen. “En dat is een goede zaak. Een mooie omgeving draagt positief bij aan je mentale welzijn en is een verlengstuk van jezelf. Mensen durven ook meer, ze kiezen steeds vaker de gekleurde stoffen uit ons assortiment.”

Nog bijlange niet aan hoogtepunt

Niet onbelangrijk is dat we vandaag ook volop inspiratie vinden op social media. Trendsetters pronken er naast hun kleding allang ook met hun interieur dat ze met evenveel smaak benaderen. Maar daar wil Femke toch een kanttekening bij plaatsen: “Modeinfluencers lopen dikgezaaid, maar hoeveel vooruitstrevende interieurinfluencers ken jij? Je kan ze echt op twee handen tellen. Op dat vlak blijft interieur toch nog wat ondergeschikt. Dat merken we ook aan onze klanten. Ze besteden steeds meer aandacht, tijd en liefde aan de inrichting van hun woning, maar tegelijk zien we dat ze verlegen zitten om hulp. Tijdens corona maakten we video’s om mensen virtueel bij te staan en velen bleken heel wat vragen te hebben. Hoe maak ik een nieuwbouwwoning gezellig? Hoe kleed ik een grote ruimte knus in? Dus ja, interieur is aan het boomen en neemt een hoge vlucht, maar er is nog gigantisch veel ruimte voor verbetering en groei. Het hoogtepunt moet nog komen.”

7 gloednieuwe (web)adresjes voor wooninspiratie

Sage: zuiderse vibes

De Limburgse Jana Jacobs is fan van de mediterraanse way of life en verzamelt unieke objecten met een verhaal, van zowel gevestigde waarden als jonge makers. Ze biedt ook interieurontwerp aan.

sage-interior.com

House Raccoon: eerste flagshipstore in Mechelen

Het Belgische designmerk is al jaren een vaste waarde, maar nu kan je ook hun creaties kopen in hun allereerste boetiek. Van elk stuk kan je de kleur of afwerking kiezen. Voor de groene vingers onder ons zijn er ook kamerplanten.

Guldenstraat 21, Mechelen, houseraccoon.com

FEST: topdesign aan betaalbare prijzen

Dit Nederlandse merk heeft een missie: het wil de missing link zijn tussen de democratisch geprijsde spullen van IKEA en peperduur design. Ze hebben zowel statementstukken als tijdloze basisitems en alles wordt gemaakt in Europa, veelal in Nederland. Ze hadden al drie winkels in hun thuisland, nu komt daar hun allereerste Belgische boetiek bij, in een van de upcoming straten van Antwerpen.

Steenhouwersvest 16, Antwerpen, fest.amsterdam

Society Limonta: luxueus huistextiel en keramiek

De Italiaanse stoffenfabrikant Limonta is hofleverancier voor de grootste modehuizen ter wereld. Hun eigen huismerk grossiert in plaids, handdoeken, tafellakens en badjassen in gekreukt linnen - hun signatuur. Wie houdt van keramiek, wordt ook op zijn wenken bediend.

Kustlaan 128, Knokke, societylimonta.com

Colombian Boho Plants & Pottery Concept Store: urban jungle

Tropische sfeer troef! Hier moet je zijn voor terracotta bloempotten uit Colombia (oprichter Louis Demuynck zat er op Erasmus) maar je tikt er ook droogbloemen, planten en boeken over planten op de kop.

Steendam 76, Gent, colombianboho.com

The Belgian Design Lab

Voor de chauvinisten onder ons: alles op deze spiksplinternieuwe webshop is 100% Belgisch. En met liefde geselecteerd door designlover Inge Van Herck. Ook persoonlijk advies bij jou thuis is mogelijk.

belgiandesignlab.com

Lulu Home Interior

Hier is Scandinavisch geïnspireerd design aan zet. In dit pand van maar liefst vijftienduizend vierkante meter vind je merken als Bloomingville, Serax, Fatboy en Zuiver. In de pop-uproom ligt de focus op jong Belgisch talent. Voor de thuisblijvers: er is een gloednieuwe webshop.

Koolmijnenkaai 78-80, Brussel, luluhomeinterior.be