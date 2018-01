De foute fluwelen trainingspakken van Juicy Couture maken hun debuut op New York Fashion Week Timon Van Mechelen

29 januari 2018

17u26 0 Style Wie herinnert zich de fluwelen joggings in zuurstokkleuren van Juicy Couture niet meer? Ze werden in de jaren 2000 plat gedragen door Paris Hilton, Britney Spears en co en zijn zo afgrijselijk dat ze moeilijk uit het geheugen te wissen zijn. Een paar seizoenen geleden waren ze al eens te zien op de catwalk bij het hippe merk Vêtements. Dit seizoen maakt het merk zijn ultieme comeback met een show tijdens New York Fashion Week.

Vier jaar geleden verlieten alle eigenaren het Amerikaanse merk en sloten de winkels in Amerika de deuren. Juicy Couture leek op sterven na dood, tot het werd overgenomen door Authentic Brands Group. Zij zagen wel nog potentieel in de foute fluwelen trainingspakken en werkten in alle stilte aan een relaunch.

Die begon met een samenwerking met het hipste modemerk du moment Vêtements. Geregeld door de nieuwe creatief directeur van het merk, celebrity stylist Jamie Mizrahi. De volgende stap was een eigen collectie, die – we geven het toe – er eigenlijk best leuk uitzag. Denk een trainingspak in de trendy kleur millennial pink, lange jurken met bloemen op, kortom items die het weinig modieuze verleden van het merk moesten uitwissen.

Op 8 februari maakt Juicy Couture haar debuut op de catwalk tijdens New York Fashion Week. We zijn nu al benieuwd. Bekijk hieronder een aantal campagnebeelden van de laatste nieuwe collectie: