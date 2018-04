De flamingo is passé, kraanvogel is nu de hippe vogel in mode en decoratie Nina Dillen

20 april 2018

16u44 0 Style Vergeet de flamingo, wie mee wil zijn laat zijn interieur en kledingstukken opvrolijken door een kraanvogel. "De ananas, cactus en flamingo waren vluchtige hypes. De kraanvogel zal minder snel verdwijnen," legt trendwatcher Hilde Francq uit.

Je ziet ze steeds vaker opduiken in interieurwinkels, maar ook de modewereld lijkt te zwichten voor de kraanvogel. Subtiel in een vrolijk paar oorringen, een opdruk op een kussen of in gouden vorm op een bijzettafeltje. "De kraanvogel is al jaren populair in interieurs, net zoals allerlei andere vogels in het algemeen," legt trend- en colorwatcher Hilde Francq uit.

