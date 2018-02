De eyelinertrend waar je 's ochtends wel tijd voor hebt Charlotte Dierckx

12 februari 2018

08u27 0 Style Iedere vrouw straalt met een perfect wing, maar echt goed zijn we er niet in. Tijd hebben we er 's morgens al helemaal niet voor. Deze nieuwe eyelinertrend komt dan ook als een geschenk uit de hemel.

Op de catwalk domineert de eyeliner à la Amy Winehouse al een tijdje, ideaal voor een avondje uit, maar naar onze mening een tikkeltje te dramatisch om mee op kantoor te verschijnen. Dus bleven we volhardend in de weer met allerlei hulpmiddeltjes als plakband en theelepeltjes voor het perfecte zwarte streepje. Als we make-up artiest Daniel Martin mogen geloven, bestaat er nochtans een véél makkelijkere manier om jezelf bij het ochtendgloren van een dun lijntje boven de ogen te voorzien. Zelf past hij de beauty hack al jaren toe op sterren als Jessica Alba, maar nu deelt hij zijn geheim dus ook met het gewone volk. Het enige wat je nodig hebt, is mascara!

In plaats van een zwart lijntje aan te brengen met een traditionele eyeliner, tipt Daniel om een mascara met een gebogen, dunne borstel (zoals deze voor een subtiel lijntje, en deze als het wat voller mag) te gebruiken. Duw het borsteltje simpelweg net boven de wimperlijn tegen het ooglid, beweeg zachtjes van heen en weer, en je hebt in een handomdraai een streepje dat perfect de vorm van je ooglid volgt.

Mascara is van nature net iets dikker en meer dekkend dan de meeste eyeliners, waardoor het beter hecht aan de oogleden voor een langdurig resultaat. Makkelijk én effectief dus, meer moet dat 's ochtends niet zijn, toch?