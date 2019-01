De ene 38 is de andere niet: waarom kledingmaten verschillen per winkel LDC

De soldenperiode is in volle gang. Een veel voorkomende frustratie: in de ene winkel pas je perfect in maatje M, maar bij een andere krijg je je zelfs niet in een L gewurmd. Wanhoop niet, want het ligt echt niet aan jou.

De koopjeswildernis trotseren gaat vaak gepaard met een reeks frustraties. Kleren die in slordige hoopjes op elkaar liggen, het is steevast over de koppen lopen en soms trek je met 1 kledingstuk in 3 verschillende maten naar het pashokje en past er nog niets. Of nog erger: een broek uit de Zara krijg je niet verder dan kniehoogte, maar dezelfde broekmaat bij River Island slobbert dan weer rond je taille. Het is misschien een schrale troost, maar je kan er écht niets aan doen. Kledingmaten kunnen nu eenmaal verschillen per winkel. Of om het met cijfers te zeggen: bij het ene merk past een maatje 38 je perfect, bij een ander zit maatje 42 je als gegoten.

Hoe komt dat nu? Timo Rissanen, professor ‘Fashion Design and Sustainability’ aan de Parsons School of Design in New York, heeft een logische verklaring. “Elk bedrijf mag een eigen systeem en matentabel kiezen”, legt hij uit aan Teen Vogue. “De grootste retailers als H&M werken wel met wijdverspreide systemen”, zo nuanceert hij nog.

Een bijkomend probleem is dat merken nog al te vaak focussen op een slank, zandloperfiguur, meent Rissanen. “De meeste maattabellen houden geen rekening met de verschillende lichaamsvormen. Ze zijn gebaseerd op het ideaalbeeld van de zandloper, maar veel vrouwen lopen nu eenmaal niet rond met dat figuur. Daarnaast zijn er tussen landen - en zelfs regio’s - ook grote verschillen qua lichaamsvorm.” Met andere woorden: het gemiddelde lichaam verschilt van plaats tot plaats.

Rissanen is dan ook niet overtuigd dat er een simpele oplossing bestaat voor dit fenomeen. “Maar fabrikanten zouden er wel goed aan doen om hun klanten en doelgroep, en meer bepaald hun lichaamsvorm, beter te leren kennen.” Dat zou het shoppen voor veel mensen al een pak makkelijker maken.