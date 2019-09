De eigen beautycollectie van Victoria Beckham is nu te koop TVM

15 september 2019

11u48 0 Style 10 jaar na het lanceren van haar eigen modemerk, heeft Victoria Beckham (45) nu haar eerste beautylijn gelanceerd. “Ik wil voor vrouwen zorgen, zowel voor hun binnen- als buitenkant”, zegt ze daarover. Met verpakkingen die gemaakt zijn van recycleerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal past haar beautycollectie perfect in de trend naar meer duurzaamheid.

De voormalige Spice Girl sloeg voor ‘Victoria Beckham Beauty’ de handen in elkaar met Sarah Creal, die al 25 jaar wegwijs is in het beautywereldje. Creal werkte eerder al voor grote namen als Prada, Bobbi Brown Cosmetics en Estée Lauder. Voorlopig is enkel de oogmake-up, denk aan een oogschaduwpalet en een eyeliner, te koop op de webshop. In de nabije toekomst komen daar ook nog lip- en huidproducten bij.

Beckham omschrijft haar eerste beautycollectie zelf als een “propere beauty beweging”, want zowel de verpakking als de producten zelf werden zo duurzaam mogelijk gemaakt. Met de lijn wil ze dames vooral een goed gevoel geven over zichzelf. “Ik wil er persoonlijk voor zorgen dat vrouwen zich beter in hun vel voelen door mode en beauty. Dat is zo belangrijk, want als je zelfvertrouwen hebt, straal je dat ook uit. Daarom wil ik voorzien in must-have producten wat betreft make-up, skincare, parfum en wellness, waarvan ik vind dat ik ze ook nodig heb in mijn eigen leven”, zegt Beckham in een persbericht.

De producten die voorlopig te koop zijn op de website variëren in prijs van € 22 tot € 53. Omdat het om een Amerikaanse webshop gaat, moet je wel rekening houden met extra import- en douanekosten.