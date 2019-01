De eerste veganistische modeweek vindt binnenkort plaats in Los Angeles TVM

08 januari 2019

14u44 0 Style De vegan levensstijl zit in de lift en dat geldt ook binnen de modewereld. Nu steeds meer ontwerpers bont bannen en in Helsinki de eerste ledervrije modeweek plaatsvond, gaan ze in Los Angeles zelfs nog een stapje verder. Van 1 tot 4 februari gaat daar namelijk de eerste Vegan Fashion Week door. Geen enkel product van dierlijke afkomst, van wol tot leer, zal er te zien zijn op de catwalk.

Emmanuelle Rienda, dierenrechtenactivist en oprichter van het creatief agentschap Le Frenchlab, is de initiatiefneemster van de eerste veganistische modeweek. Ze wil er het massale gebruik van dieren in de mode-industrie mee aan de kaak stellen en tegelijkertijd veganistische merken en ontwerpers in de spotlights zetten.

“Ik wil het debat openen binnen de industrie door een link te leggen naar onze belangrijkste waarden en normen: respect voor het menselijk leven, dierenrechten en het milieu,” vertelt Rienda erover tegen VegNews. De modeweek gaat door in het California Market Center en er wordt, naast de talloze modeshows, ook een expo georganiseerd over veganistische mode.