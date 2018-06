De eerste reclame voor scheermesjes waarin je vrouwen mét haar ziet is een feit Liesbeth De Corte

27 juni 2018

11u11 2 Style I'm your Venus, I'm your fire and your desire. Telkens als ik het nummer van Shocking Blue hoor, denk ik spontaan aan de reclame van Gilette waarbij je enkele vrouwen elegant hun benen over elkaar ziet zwieren. Ik vond het destijds al z ó vreemd dat er geen enkel haartje te spotten viel, en des te vreemder dat advertenties vandaag nog geen haar veranderd zijn (oké, slecht woordmopje). Gelukkig is er Billie, het eerste merk dat okselhaar en beenhaar durft tonen in een advertentie voor scheermesjes.

Vanaf 12 jaar worstelen heel wat meisjes met een langdure obsessie: ontharen. Oksels, benen en de bikinilijn, alles moet glad. Jarenlang werden we daartoe aangemoedigd door roddelbladen en glossy's. Onder meer een advertentie in het tijdschrift Harper's Bazaar kopte een eeuw geleden met de tekst "Als een vrouw zich niet wil generen, hoort ze onbevlekte oksels te hebben".

RiRi en co.

Gelukkig komt daar stilletjes aan verandering in. Vooral dankzij een resem sterren, die zonder schroom lichaamshaar durven tonen. Denk maar aan Lady Gaga, Miley Cyrus, Cardi B, Madonna, Lourdes en Gigi Hadid. Ook Rihanna deelde vorige maand nog een foto op Instagram in bikini met een licht ongeschoren been. "Ik kan niet wachten tot de zomer", schreef ze erbij.

Ook de modewereld omarmt langzaam maar zeker lichaamshaar. Modebijbel Vogue schreef een tijdje geleden dat het passé is om je schaamhaar helemaal te scheren of te laten harsen. Het kledingmerk & Other Stories strikte dan weer een model met okselhaar in een lingeriecampagne en ook Adidas gebruikte recent nog een Zweedse schone met beenhaar om de iconische Superstar-sneakers te promoten. Langzaam maar zeker krijgt beharing op deze manier dan ook een normaal, en zelfs stoer, badass imago.

Primeur

Het is dan ook vreemd dat advertenties voor scheerproducten geen enkel haartje laten zien. Meestal zie je gewoon gladde oksels of benen, waar het mesje sierlijk over glijdt. Bizar. Dat vindt ook Billie, een hip Amerikaans merk dat goedkope scheermesjes voor vrouwen op de markt brengt. Op die manier willen ze de Pink Tax aanklagen, het fenomeen waarbij vrouwen meer geld moeten neertellen dan mannen voor dezelfde producten.

Nu heeft het merk ook een primeur in huis gehaald: ze pakken uit met een advertentie mét beharing. Okselhaar, teenhaar, buikhaar en een unibrow, alles wordt in close-up getoond. Het filmpje werd gemaakt door de fotografe Ashley Armitage. Maar de kers op de taart is de muziek die je op de achtergrond hoort, Tomboy van Princess Nokia. De beelden en het deuntje vormen samen een heerlijke, dikke middelvinger naar het stigma van lichaamshaar.

"We hebben scheeradvertenties voor vrouwen van de laatste honderd jaar bekeken", reageert Georgina Gooley, mede-oprichtster van Billie. "Zelfs als je reclame maakt voor ontharing mag je geen haartje tonen omdat het zo'n taboe is. Je kan zelfs niet laten zien hoe een scheermesje werkt. Dat is te gek voor woorden."

Wij zijn alvast helemaal fan van de video, maar oordeel vooral zelf.