De eerste modeshow van Raf Simons voor Prada wordt digitaal uitgezonden

15 september 2020

13u24 0 Style In september is het reikhalzend uitkijken naar de modeweken in New York, Londen, Parijs en Milaan. Een van de hoogtepunten? Ongetwijfeld de show van Prada. Dan wordt de eerste collectie voorgesteld van ontwerpster Miuccia Prada en onze landgenoot Raf Simons.

Momenteel loopt New York Fashion Week stilletjes aan op z’n einde, daarna is het de beurt aan de Europese modesteden. Een van de events waar nu al het meest over wordt gesproken, is de catwalkshow van Prada in Milaan. Dat is namelijk het debuut van de Belgische designer Raf Simons, die sinds dit jaar samen met Miuccia Prada aan het roer staat bij het Italiaanse modehuis.

Normaal zou die show in real live plaatsvinden, maar corona gooide roet in het eten. In de plaats komt een hybride spektakel dat plaatsvindt op vrijdag 24 september. Enerzijds wordt het digitaal uitgezonden via de socialemediakanalen en de website van Prada. Anderzijds kunnen journalisten, influencers, kopers en de rest van het modecircus zich verzamelen op exclusieve locaties in New York, Los Angeles, Parijs, Londen, Berlijn, Moscou, Dubai, Istanbul, Seoul, Hong Kong en Tokio. Zij zullen daar kunnen genieten van een chique privévertoning.

Eerder werkte Raf Simons voor Dior en Calvin Klein, maar eind 2018 werd zijn contract bij het Amerikaanse modehuis verbroken. Het is ook de eerste keer dat een ontwerper zonder banden met de Prada-familie aan het hoofd staat van het modehuis.