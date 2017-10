De eerste Belgische schoenen met verstelbare hakken zijn vanaf deze week te koop Timon Van Mechelen

14u01 1 Bruno Press Style Halverwege de avond die torenhoge stiletto’s inruilen voor iets comfortabels zonder dat je een extra paar schoenen moet meezeulen? Vanaf deze vrijdag kan het. De Vlaamse Charlotte Nyssen bedacht in 2014 het concept van schoenen met een verstelbare hak, eind deze week gaan de pumps ook daadwerkelijk in verkoop.

Charlotte Nyssen werkte voorheen als psychotherapeute bij Childfocus, een job waar veel heen en weer geloop bij kwam kijken. Van bezoekjes bij ouders van vermiste kinderen thuis, naar de rechtbank en dan ’s avonds zelf naar de schoolpoort én nog naar een concert: een parcours waar je als hakkenliefhebber meerdere paren schoenen voor moet meezeulen, als je niet met geradbraakte voeten wil thuiskomen ’s avonds.

In schoenen met een verstelbare hak, vond ze daar dé ideale oplossing voor. Via een speciaal mechanisme kun je de hak met een kleine draaibeweging wisselen. Zo kun de hak erop zetten of eraf halen door hem er met een kwartslag in of uit te draaien. De hoogste stand is een naaldhak van 9 cm, de laagste een hakje van 3 cm.

Charlotte bedacht dit ingenieuze concept al in 2014, maar lanceert haar merk ‘Charlz Sway’ nu pas officieel omdat ze maar moeilijk een producent kon vinden voor het maken van de verstelbare hak. Na maanden zoeken en meerdere verwoede pogingen bij potentiële producenten in Europa werd er uiteindelijk in China een producent gevonden die geïnteresseerd was. De verstelbare hak wordt dus in China gemaakt en door een Belgische agent gecontroleerd. De schoen zelf wordt in Portugal handmatig vervaardigd.

Momenteel zijn er drie modellen volledig klaar in de kleuren zwart, beige en wit. Elke schoen van Charlz Sway heeft momenteel twee hakken in de kleur die bij de schoen past. In de toekomst is het de bedoeling om verschillende hoogtes (4, 6, 8 cm of meer) en breedtes, en ook diverse kleuren te ontwikkelen. Naast zomerschoenen zullen er ook winterschoenen en laarzen in de collectie komen.

“De eerste Charlz Sway shoenen liggen binnenkort in de winkelrekken maar er zijn nog zo veel andere modellen en kleuren die ik in de toekomst op de markt wil brengen. Ik ben met sandalen gestart omdat het design van de schoenen het mogelijk maakt om naar een lage schoen te gaan. Maar in de toekomst komen er ook zeker winterschoenen. Met het juiste design kan het mechanisme op elke soort schoen worden toegepast. Door de uniciteit werd er een octrooi aangevraagd om het mechanisme te beschermen tegen plagiaat maar ook om nog diverse, andere mogelijkheden verder te kunnen ontwikkelen zoals verschillende hoogtes en breedtes,' vertelt Charlotte.

Er bestaat al maanden een wachtlijst voor de schoenen, maar vanaf vrijdag 27 oktober kunnen fashionista’s de schoenen ook definitief bestellen via het platform van de crowdfunding campagne. Vanaf begin december kan je de schoenen op de webshop van Charlz Sway bestellen. De hakken kosten € 198, de bruidspumps komen op € 248.