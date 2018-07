De eerste beelden van de Pirelli-kalender van 2019 TVM

26 juli 2018

12u40 0 Style Nog niet zo lang geleden moest de Pirelli-kalender het hebben van stoeipoezen in pikante poses, maar die tijden zijn sinds vorig jaar voorbij. Klasse en smaak zijn nu de kernwoorden en dat is ook te zien aan de eerste beelden van de editie van 2019. Onder andere model Gigi Hadid is te zien naast modeontwerper Alexander Wang.

Waar vorig jaar nog voor een volledig gekleurde cast werd gekozen die in het thema van Alice in Wonderland poseerde, werd die dit jaar ingewisseld voor grote namen in de kunst- en modewereld. Model Gigi Hadid, balletdanseres Misty Copeland, actrice Julia Garner en model Laetitia Casta zijn de uitverkorene dames van dienst. Ze krijgen het mannelijke gezelschap van balletdansers Calvin Royal III, Sergei Polunin en modeontwerper Alexander Wang.

De beroemde Schotse fotograaf Albert Watson maakte de beelden die onder andere in New York en Miami werden genomen. De nieuwe kalender komt dit najaar uit, maar de eerste beelden circuleren nu al op het internet. Een selectie.

Gigi for the 2019 Pirelli Calendar 📷Albert Watson #gigihadid #pirellicalendar Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 jul 2018 om 02:51 CEST

#GigiHadid behind the scenes for the 2019 #PirelliCalendar ✨ Een foto die is geplaatst door null (@hadids.photos) op 26 jul 2018 om 05:33 CEST

A dancer is someone who wipes the windowpane between the world and us with light, with a rag made of light, soaked in silence. Behind the scenes through the lenses of Albert Watson again 🤘 Een foto die is geplaatst door null (@sp_tantsovshik) op 26 jul 2018 om 08:30 CEST

Albert Watson’s 2019 Pirelli Calendar to feature Misty Copeland and Gigi Hadid. Click on link in profile to read article and see more behind-the-scenes photos, courtesy of Pirelli. Een foto die is geplaatst door null (@albertwatsonphotography) op 26 jul 2018 om 04:11 CEST

Gigi and Alexander Wang behind the scenes for the 2019 Pirelli Calendar Photographed by Albert Watson #gigihadid #alexanderwang #albertwatson #pirellicalendar Een foto die is geplaatst door null (@zayn_gigi_zigi_) op 26 jul 2018 om 09:23 CEST

