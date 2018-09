De duurste schoenen ter wereld kosten maar liefst 15 miljoen euro Liesbeth De Corte

30 september 2018

10u52

Bron: Reuters 5 Style Heb je net nieuwe schoenen gekocht en voel jij je een tikkeltje schuldig om het geld dat je hebt uitgegeven? Ach, dan zet dit alles in perspectief: in Dubai staan pumps te koop met een een prijskaartje van 17 miljoen dollar, of omgerekend ongeveer 15 miljoen euro.

De schoenen zijn ontworpen door het merk Jada Dubai, dat daarbij de hulp kreeg van de juwelier Passion Jewellers. The Passion Diamond Shoes, zoals de stiletto's genoemd worden, zijn bezet met goud en meer dan honderd diamanten. Zo staat er op de neus van de schoen een diamant van 15 karaat. Wie ze wilt kopen en ermee over straat durft lopen, doet er dus goed aan om meteen een paar bodyguards in te huren.

De prijs is daarom ook niet mis: ongeveer 15 miljoen euro. Heb jij een extreem goed gevulde spaarrekening en weet je niet waar je het geld aan kunt spenderen? We kunnen het ons niet inbeelden, maar dan moet je naar het Burj Al Arab hotel in Dubai, waar ze momenteel tentoongesteld staan.