De documentaire over ’s werelds bekendste influencer wordt voorgesteld op het Filmfestival van Venetië TVM

28 juli 2019

15u00 0 Style Met 17 miljoen Instagramvolgers op de teller is Chiara Ferragni (32) nog steeds één van de allergrootste modebloggers of ook wel influencers op aarde. 10 jaar geleden startte ze haar blog The Blonde Salad op, dat ondertussen uitgroeide tot een bedrijf met een miljoenenomzet. Naar aanleiding van die verjaardag komt er een documentaire over de Italiaanse blondine uit en die zal worden voorgesteld op het filmfestival van Venetië. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op Instagram.

Chiara startte haar blog op in 2009. Met de hulp van haar ex-vriend deelde ze op regelmatige basis haar outfits, reizen en kiekjes uit haar dagelijkse leven. Haar aantal volgers groeide snel, mede ook omdat ze één van de eersten was die het concept van ‘modebloggen’ introduceerde. Ondertussen heeft ze miljoenen volgers op Instagram en heeft ze een twintigtal mensen vast in dienst die artikels schrijven voor haar blog, foto’s van haar trekken en haar eigen kleding- en schoenenbedrijf runnen. Ze zit steevast op de eerste rij bij de vooraanstaande defilés en werkte al samen met zowat alle grote modenamen zoals Chanel en Louis Vuitton.

Volgens de Evening Standard, strijkt ze tegenwoordig ruim 17.000 euro per Instagrampost op, maar de resultaten zijn er naar: in de week nadat zij was getrouwd in een jurk #suppliedbyDior, stegen wereldwijd de zoekopdrachten naar het luxemerk met 117 procent. De Italiaanse zette vorig jaar 30 miljoen euro om.

Dit najaar viert ze de verjaardag van haar blog met een eigen documentaire. Het afgelopen jaar werd ze gevolgd door een cameraploeg, geregisseerd door de Italiaanse Elisa Amoruso. Onder meer haar druk besproken huwelijk komt aan bod. Net als haar passages op de modeweken en hoe ze in al die drukte tijd vrij maakt voor haar man Fedez en kindje Leoncino. Verschillende bekende designers zoals Donatella Versace en Maria Grazia Chiuri van Dior maken tenslotte ook nog hun opwachting in de film.

Het Filmfestival van Venetië vindt dit jaar plaats van 28 augustus tot en met 7 september.