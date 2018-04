De diamant is weer hip: Nico Taeymans ontwerpt 'jonge', betaalbare diamantcollectie evd

28 april 2018

13u58 1 Style Heb jij een diamant thuis? Nee, ik ook niet. En ik weet eigenlijk ook niet waarom ik er ééntje zou moeten hebben. "Jongere meisjes zijn wél weer overtuigd van diamanten", zegt juweelontwerper Nico Taeymans, "ze zijn nog steeds a girl's best friend."

Het zou een hoogtepunt in je leven moeten zijn, dat moment waarop je eindelijk een diamant aan je vinger schuift of beter nog geschoven krijgt. Maar diamanten hadden de laatste jaren wat van hun glans verloren. Ze kregen een ietwat oubollig imago. Het was iets dat je erfde van je grootmoeder, maar eigenlijk niet echt mooi vond. En als je graag juwelen kocht, dan hoefde daar helemaal geen 'dure' diamant in. Jonge juweelontwerpers gingen er ook steeds minder mee aan de slag.

Juweelontwerper Nico Taeymans ziet dat nu toch weer veranderen. "Diamanten zijn altijd belangrijk geweest in onze business wat verlovingsringen betreft, maar in andere juwelen was er inderdaad bij jonge meisjes minder vraag naar. Nu zie ik dat ze het toch weer naar waarde schatten."

Wat maakt een diamant zo speciaal? "Als een vrouw een diamant in haar juweel heeft zitten, in een ring, in een halsketting of oorbellen, dan zie je dat. De schittering, de manier waarop de edelsteen het licht vangt, dat blijft uniek. Het is altijd zo'n mooi moment als we in de winkel jongens zien binnenkomen in hun mooiste kostuum - terwijl hun vrienden op sneakers buiten staan te wachten - om een diamant uit te kiezen voor hun vriendin."

De Antwerpse diamantsector wil graag verjongen. Ze willen jonge meisjes de glans van de diamant weer doen ontdekken. Want Antwerpen heeft nog steeds de allerbeste keuze wat diamanten betreft. 84% van alle ruwe diamanten en 50% van alle geslepen diamanten wereldwijd passeren immers via Antwerpen.

Met hun “Diamonds & Antwerp Collection”, een betaalbare diamantcollectie met Antwerpse diamanten, werken ze dus samen met populaire juweelontwerpers, vorig jaar met Anne Zellien, deze keer met Nico Taeymans. Het resultaat is een unieke collectie met juwelen waarin zowel kimberliet (het gesteente waarin diamant gevormd wordt), ruwe diamant als geslepen diamant verwerkt werd. De collectie kreeg de naam Ravissant - A Diamonds & Antwerp Collection by Nico Taeymans. Het betaalbare aspect is vooral belangrijk, een paar oorbellen heb je al vanaf 49€, een makkelijke instapprijs voor de wat jongere klanten.

Ravissant - A Diamonds & Antwerp Collection by Nico Taeymans is verkrijgbaar vanaf 5 mei in de Nico Taeymans brand stores in Antwerpen en Brugge, online op www.nicotaeymans.be, in Diva, het nieuwe diamantmuseum op de Suikerrui in Antwerpen en bij geselecteerde partners & winkels. De groeiende collectie bestaat vandaag uit 33 juwelen met prijzen tussen €49 en €1499. De prijzen van de 16 verzilverde of vergulde metalen juwelen liggen tussen €49 en €119. Voor de zilveren juwelen betaal je tussen €99 en €1499. De juwelen kunnen op aanvraag ook in goud gemaakt worden.