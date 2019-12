De dermaroller: het schoonheidsgeheim van Hollywood uitgetest Margo Verhasselt

02 december 2019

10u03 0 Style Echte schoonheid zit vanbinnen, maar niemand die zegt dat we de natuur geen handje mogen helpen. En daarvoor hoef je echt niet altijd naar het schoonheidssalon, want met de nieuwe generatie beautytools kan je gewoon thuis aan de slag. En dat is ook precies wat team-NINA deed, we testten de nieuwste snufjes uit schoonheidsland uit: vandaag het verdict over de dermaroller.

Over de schoonheid van Jennifer Aniston en Jennifer Lawrence is al heel wat inkt gevloeid. Maar het geheim achter hun stralende huid blijkt toch niet zo goed bewaard te zijn. Hun visagist Georgia Louise verklapte onlangs dat ze beiden fan zijn van microneedling. Wij namen de proef op de som. Een huid zo zacht als die van een baby, het is iets waar velen onder ons alleen maar van kunnen dromen. Visagist Georgia Louise legt uit dat de twee actrices hun prachtige huid bekomen door een gepersonaliseerde verzorging. En die bevat bij beiden een dermaroller, waarmee je aan microneedling doet.

Wat is microneedling?

Bij microneedling of dermarolling ga je met naaldjes miniscule gaatjes in de huid maken waardoor de huid sneller collageen en elastine gaat produceren. Hoewel het misschien allemaal wat eng lijkt, is niets minder waar. De dermaroller is simpel uitgelegd een stokje met een wieltje aan waarop naaldjes zitten. Daarmee ga je (zachtjes) over je gezicht rollen.

In 2014 deed Aniston in een interview met People Magazine al uit de doeken dat ze zelf thuis aan de slag gaat met een dermaroller. “Je serums en producten trekken daardoor veel beter in.” Maar dat is niet de enige reden waarom zo’n stokje een wondermiddel is. Wie aan het dermarollen gaat, zou dode huidcellen gemakkelijker wegwerken, lijntjes laten verdwijnen, de huid strakker maken en meer doen stralen.

En dat microneedling werkt, bevestigt ook dermatoloog Thomas Maselis: “Met needling maak je kleine wondjes in de huid waardoor er littekenvorming ontstaat en er meer cellen worden aangemaakt. Dat kan een verjongend effect hebben. Dat effect is ook echt bewezen. Wél is het rond de gevoelige huid van de neus en ogen oppassen geblazen met de naalden, opteer voor deze plekken voor korte en erg dunne naalden zodat je huid niet beschadigd wordt.” De behandeling is ook niet voor iedereen geschikt. “Mensen met acne of wiens huid verdonkert bij ontstekingen gaan last ondervinden als hij of zij gaat microneedlen. Zorg er bovendien voor dat je je huid altijd erg goed ontsmet, want anders ga je ontstekingen verder verspreiden.”

Werkt het echt? Redactrice Margo testte het uit.

Een strakkere huid, gladdere huidtextuur, minder pigmentvlekjes en fijne lijntjes? Het klinkt als een dure gelaatsbehandeling, maar in feite heb je enkel een dermaroller nodig, met talloze kleine naaldjes. Die maken minuscule wondjes, waardoor ons lichaam in herstelmodus gaat en de collageenproductie gestimuleerd wordt. Tot mijn opluchting merk ik dat de naaldjes geen pijn doen en de roller aangenaam aanvoelt. Na het rollen breng je een serum aan. Je kan de huid beter niet te veel aanraken om verstopte poriën te voorkomen. De volgende dag ziet mijn huid er verrassend fris uit. Mijn wallen zijn minder zichtbaar en mijn huid straalt meer. Wel spot ik twee kleine puistjes op mijn voorhoofd. Een kleine prijs voor een frisse teint en wakkere blik.