De crop top is jouw redder in nood tijdens de hittegolf: dit zijn de mooiste van het moment Nele Annemans

04 augustus 2020

10u51 2 Style De crop top maakte begin deze eeuwwisseling al een gigantische comeback en is sindsdien nooit echt meer uit het straatbeeld verdwenen. Integendeel, hij is populairder dan ooit, verkrijgbaar in alle vormen en maten en ook jouw ideale go-to voor bloedhete dagen. Wij shopten onze favorieten bij elkaar.

De crop top of het naveltruitje maakte voor het eerst furore in de jaren 90 en 2000. Toen was hij vooral populair onder jonge meisjes dankzij Britney Spears en consorten die hem droegen in combinatie met een lage heupbroek én een navelpiercing.

Daarna verdwijn hij even uit het straatbeeld tot het korte topje een kleine tien jaar geleden een heuse comeback maakte, dit keer meestal gedragen op hoog getailleerde broeken of rokken.

Anno 2020 is de crop top nog altijd razend populair. Onder een blazer of op een ballonbroek, mom jeans, fietsbroek, hoge rok, culotte of zelfs de heupbroek: de mogelijkheden zijn eindeloos. Dit zijn onze favorieten!

Mooi mouwloos

1. Witte crop top van H&M, 12,99 euro, online en in de winkels te koop.

2. Lilakleurige, fluffy crop top van & Other Stories, 49 euro, online en in de winkels te koop.

3. Zwarte, glanzende crop top van Weekday, 18 euro, online en in de winkels te koop.

4. Limoengroene crop top van Bershka, nu voor 9,99 euro i.p.v. 15,99 euro, online en in de wankelste koop.

5. Gele crop top met bloemetjesmotief van Monki, 15 euro, online te koop.

6. Abrikooskleurige crop top van C&A, 6,99 euro, online en in de winkels te koop.

Tof in een T-shirt

1. Blauwe crop top met balloneffect van Zara, 25,95 euro, online en in de winkels te koop.

2. Gele crop top met bloemetjesmotief van Glamorous, 37,99 euro, online te koop.

3. Mintgroene crop top van Edited, 29,90 euro, online te koop.

4. Witte crop top met bloemetjesmotiefvan Nly by Nelly, nu voor 29,65 euro i.p.v. 32,95 euro, online te koop.

5. Oudroze crop top van Nike, 24,90 euro, online te koop.

6. Gestreepte crop top van Pull&Bear, 9,99 euro, online en in de winkels te koop.