De comeback van de highlights: J. Lo grijpt terug naar iconisch nineties kapsel

lvds

15 maart 2020

09u26

Bron: allure 1 Style De nineties maken niet enkel op modevlak een comeback, ook voor kapsels kijken we vaak terug naar wat meer dan twintig jaar geleden hot & happening was. Dit keer is het Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez die teruggrijpt naar een kapsel uit de jaren ‘90: de highlights zijn terug van weggeweest.

Met haar nieuwe, excentrieke look katapulteert Jennifer Lopez ons terug naar de jaren 90, waarin onder andere croptops, glossy lippen en ‘wafeltjeshaar’ zegevierden. Die jaren brachten ons een heleboel trends die zo nu en dan weer eens opduiken - de ene al wat geslaagder dan de andere -, maar dit keer: de highlights! De ster ruilde haar balayage in voor opvallende verfstrepen, die met de blonde kleur een groot contrast geven met haar bruine haren. “Flawsless”, reageerde een fan met de nodige hartjesogen op de Instagramfoto waarop de Amerikaanse zangeres pronkt met haar nieuwe look.

(Lees verder onder de foto)

J. Lo riep de hulp in van haarstylist Chris Appleton. De Britse kapper neemt al jaren kapsels van mening artiest onder handen. Hij gaf ook Kim Kardashian, Katy Perry en Ariana Grande al een andere look. Ondertussen wordt Lopez overspoeld met lovende commentaren op sociale media. Ruim 2 miljoen mensen gaven een virtueel hartje aan de zangeres. Ook wij zijn fan.

Maar het strakke kapsel is niet het enige wat opvalt aan de Instagramfoto. J.Lo’s extreme valse wimpers en glitterende Versace blouse zijn opmerkelijk te noemen. Maar het zijn toch ook vooral haar lange, neon geel-groene nagels die in het oog springen. Een trend die we vorig jaar al zagen voorbijkomen en ons instant naar een coronavrije zomer doet verlangen. Alles is nét dat beetje extra bij J.Lo, en ze komt er nog goed mee weg ook.