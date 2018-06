De comeback van de camouflageprint Liesbeth De Corte

26 juni 2018

07u41

Bron: Harper's Bazaar 0 Style Het lijkt wel alsof we geen afscheid kunnen nemen van de jaren 90. Want na de chokers, buffalo's en de piepkleine zonnebril verschijnt de camouflageprint nu ook weer in het straatbeeld. Geef acht!

Net voor de eeuwwisseling was Victoria Beckham al fan van de legerprint, en blijkbaar is ze die liefde nooit vergeten. De wederhelft van David Beckham werd vorige week op straat gespot in een typische Posh-outfit. Denk: grote zonnebril, hoge hakken en flared jeans. Maar het was dus vooral haar T-shirt die de aandacht trok.

Lees verder onder de foto.

Wearing the new “White T-shirt“ coming soon from #VBPreSS19 x Jeans #VVBPreAW18 Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 19 jun 2018 om 23:31 CEST

Bij het zien van het camouflagepatroon werden we meteen gekatapulteerd naar de jaren 90, al is deze look iets verfijnder. De T-shirt komt uit de collectie voor de lente en de zomer van 2019 en de Britse ontwerpster noemt het hebbeding zelf al de nieuwe "witte T-shirt". Om maar te zeggen dat ze rats overtuigd is van de comeback van de legerprint.

En zij is niet de enige. Zo zagen we de groen-bruine vlekken op de catwalk bij Zadig & Voltaire, Jeremy Scott en Michael Kors. En ook sterren als Poppy Delevingne, Hailey Baldwin en Kim Kardashian zijn fan, net zoals vele streetstylebloggers.

Lees verder onder de foto's.

Happy Birthday to my friend I’ve had the longest in my life! Wouldn’t know what to do without you! Have the best birthday ever!!!! @kourtneykardash Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 18 apr 2018 om 16:05 CEST

first timer 🇯🇵 Een foto die is geplaatst door null (@haileybaldwin) op 02 jun 2018 om 15:53 CEST

Wil jij deze trend ook eens uitproberen? De meest subtiele variant is een T-shirt of jas, maar je kan ook voor een baggy broek à la Hailey Baldwin kiezen. Combineer het met een wit truitje of - voor de durvers onder ons - een crop top. Eigenlijk geldt er maar één regel: hou het simpel en combineer geen verschillende prints.

1. Te koop bij Samsøe & Samsøe, € 119

2. Te koop bij Zara, € 49,95

3. Te koop bij Urban Outfitters, € 30

4. Te koop bij Pull & Bear, € 5,59

5. 4. Te koop bij Pull & Bear, € 8,99

6. Te koop bij Baum und Pferdgarten, € 125.30