De coltrui is overal: maar kan ook elke man hem dragen? Timon Van Mechelen

06 december 2019

De coltrui was vorige winter al populair, dit jaar is er werkelijk geen ontkomen aan. Wout van Aert draagt hem op de rode loper, Ruben Van Gucht en Aster Nzeyimana op tv, Conner Rousseau en Sammy Mahdi in het parlement. Kan elke man hem dragen?

Volgens Wikipedia dateert de coltrui uit de 15e eeuw en werd hij vanaf de 19e eeuw veel gedragen door zeelieden en arbeiders om hun nek te beschermen tegen de koude. Vanaf de 20e eeuw namen artiesten en intellectuelen hem op in hun garderobe en sinds de ‘normcore’-stijl van wijlen Steve Jobs populair werd in 2016 draagt haast elke man de trui met opgerolde kraag.

En dat zint modekenners gelukkig. Zo schreef Cécile Narinx, moderedactrice van de Volkskrant, dat een coltrui altijd goed is. “Het staat iedereen, verbloemt kalkoennekken en onderkinnen en geeft instant een intellectuele zweem.” Ook NINA-styliste Sarah Roelstraete is fan omdat de coltrui volgens haar bijzonder veelzijdig is. “Je kunt het klassieker dragen onder een kostuum als alternatief voor een hemd, maar net zo goed stoerder onder een sweater met ronde hals en een hippe bomberjack.”

“Belangrijke voorwaarde is wel dat je het materiaal en de hoogte van de col afstemt op je figuur. Wie wat zwaarder is, kiest bijvoorbeeld beter voor een wat groffer gebreide trui die minder aftekent. Beschik je niet over een scherpe kaaklijn of heb je een wat kortere nek, dan is een exemplaar met een kortere kraag mooier. De hoge coltrui vestigt namelijk alle aandacht op je gezicht, wat niet voor iedereen even flatterend is. Ook belangrijk is dat het aangeschafte exemplaar vervaardigd is van een kwalitatief materiaal. Dat hoeft gelukkig niet duur te zijn, merinowol en kasjmier kom je tegenwoordig ook gewoon tegen in grotere ketens. Qua kleuren kan je alle kanten uit, hoewel je met basistinten zoals zwart, donkerblauw en (licht)grijs altijd goed zit.”

Zelf nog op zoek naar een exemplaar om je garderobe mee uit te breiden? We shopten om het jullie gemakkelijk te maken een aantal leuke truien in alle prijscategorieën bij elkaar:

1/ Arket, € 69, online en in de winkels te koop.

2/ Filippa K, € 165, online en in de winkels te koop.

3/ Uniqlo, € 34,90, online en in de winkels te koop.

4/ Strellson, € 159, online te koop.

5/ Scotch & Soda, € 149,95, online en in de winkels te koop.

6/ Esprit, € 69,99, online en in de winkels te koop.

7/ Samsøe & Samsøe, € 239, online en in de winkels te koop.

8/ s.Oliver, € 49,90, online en in de winkels te koop.

9/ Eric Bompard, € 190, online en in de winkels te koop.

10/ Woolrich, € 210, online en in de winkels te koop.

11/ COS, € 89, online en in de winkels te koop.

12/ C&A, € 14,90, online en in de winkels te koop.