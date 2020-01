De business van Gwyneth Paltrow is de vagina. Háár vagina

Als actrice is Gwyneth Paltrow (47), die te zien was in onder meer Se7en, The Talented Mr. Ripley en Shakespeare in Love al geslaagd. Voor die laatste film werd ze bekroond met een Oscar. Paltrow acteert nog steeds: zo is ze te zien als Pepper Potts in de Avengers-franchise.

Maar intussen verkent de blonde actrice ook andere domeinen. Met haar lifestyleplatform Goop verkoopt ze recepten voor een gezonder leven en – wat we generaliserend kunnen omschrijven als – lifestyleproducten. Of ze ook daar een Oscar zal voor krijgen, is echter nog maar de vraag. Over haar rol als zakenvrouw zijn de meningen ietsje meer verdeeld. Daar zit de aard van het productengamma voor veel tussen.

Deze week haalde ze – andermaal – het nieuws met alweer een opvallend product dat via de webshop te koop werd gesteld: een geurkaars. Niet zomaar een geurkaars uiteraard: ‘This Smells Like My Vagina’ werd het kleinood gedoopt, met een prijskaartje van 67,50 euro. De kaars is als grap ontstaan, zegt de actrice-onderneemster. Samen met haar parfumeur Douglas Little was ze aan het experimenteren met nieuwe geuren. Op een gegeven ogenblik zei Paltrow: “O, dit ruikt naar mijn vagina.”

De geur werd geselecteerd en verder uitgewerkt. Volgens de website van Goop is de kaars gemaakt van geraniums, bergamot, ceder, damastrozen en muskuszaad, en de geur wordt omschreven als “grappig, prachtig, sexy en onverwacht”. Vooraleer u naar de webshop surft, met uw bankkaart in aanslag, we moeten u teleurstellen: het ding is uitverkocht.

250 miljoen dollar waard

Goop, de naam is een samensmelting van haar initialen, werd opgestart in 2008. Het begon als een simpele website met tips en een nieuwsbrief. Een decennium later kunnen we spreken van een heus bedrijf, met liefst 220 mensen op de loonlijst. The New York Times berekende dat Paltrows onderneming, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Santa Monica, Californië, 250 miljoen dollar (ruim 224,5 miljoen euro) waard zou zijn. En de Financial Times achterhaalde dat investeerders als Felix Capital en New Enterprise Associates achter de opstart zitten. Ook een ‘ernstige’ naam als de gelauwerde filmmaker Steven Spielberg is betrokken als adviseur, hij is tevens haar peetvader. Brian Chesky, internetmiljardair en medeoprichter van Airbnb, zit eveneens mee achter deze zaak.

Goop telt twee fysieke winkels in New York en Los Angeles en een pop-upboetiek in Londen. De website trekt per maand 2,4 miljoen unieke bezoekers. Het platform heeft een eigen lijn voor kleding en cosmetica, en verkoopt vitaminepillen en seksspeeltjes. Goop is ook een uitgeverij: Paltrows recentste boek, The Clean Plate, met recepten en adviezen van voedingsdeskundigen, werd in 2019 uitgebracht.

Toch is het lastig om Goop ernstig te nemen, ondanks de cijfers die het tegendeel doen vermoeden. Criticasters bestempelen Goop als een e-commerceplatform dat te veel aandacht krijgt, dankzij de wereldbekende actrice. De spullen die Paltrow verkoopt getuigen op zijn zachtst gezegd van een zeer opmerkelijke fascinatie voor de vagina. De geurkaars ‘This Smells Like My Vagina’ mag dan wel ‘als grap’ geboren zijn, eerder bracht Paltrow via Goop ook een vaginale bittersteen uit. Het ding zou zorgen voor een betere hormonale balans, een betere controle over de blaas en regulering van de menstruatiecyclus, aldus de promo op Goop. Kostprijs 66 dollar. Alleen werd Goop door de Californische toezichthouder teruggefloten, wegens geen wetenschappelijke claim, het verspreiden van pseudowetenschap en misleidende reclame. Paltrow schikte voor 145.000 dollar. Een peulschil gezien de omzet die ze draait. Andere vaginaal geïnspireerde spullen uit de webshop zijn een dildo (van 13.000 euro) en vaginale eieren van jade, een edelsteen.

Van de pot gerukt zegt u? De verkoop stoomt als een opgewonden trein. De geurkaars was meteen uitverkocht, terwijl dieet- en vitaminepillen geselecteerd door de actrice op dag één meer dan 100.000 dollar opbrachten. Paltrow verdiepte zich in alternatieve geneeswijzen toen bij haar vader, de film- en tv- producent Bruce Paltrow, in 1999 mondkanker werd geconstateerd. Ze ontpopte zich tot het boegbeeld van gezond eten en leven. “Ik deed al yoga toen het gros van de mensen nog niet wist wat het was”, vertelde ze aan de Financial Times.

Netflix-reeks

Paltrow werd met showbusiness opgevoed. Naast haar in 2002 overleden vader was ook haar moeder, de Tony award-winnares Blythe Danner, actief in de theaterwereld. Die achtergrond én haar eigen ervaringen op het witte doek deden haar de stap zetten om met Goop ook een filmisch vervolg te geven. De actrice sloeg de handen ineen met Netflix voor een onbekend bedrag. Binnenkort komt er een serie aan, genaamd The Goop Lab. Daarin snijdt Paltrow naar eigen zeggen ‘grensverleggende thema’s op het gebied van wellness’ aan. De serie bestaat uit zes verschillende afleveringen die elk een ander onderdeel binnen de natuurlijke geneeskunde en wellness belichten. Paltrow staat in voor de presentatie. In de trailer wordt gesproken over exorcisme, het ontstaan van het vrouwelijk orgasme en het proces van energetische genezingen. In de verte horen we de kassa alweer rinkelen.