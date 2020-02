De bob is alomtegenwoordig op de modeweken: wat maakt dit kapsel zo tijdloos?

Style De bob is tijdloos. En nee, dan hebben we het niet over Marley, Dylan of de typische gele sleutelhanger aan je sleutelbos, wel over het kapsel. Dat valt nog maar eens op tijdens de modeweken. Je spot de coupe overal: op straat en op de catwalk. We vroegen aan kapper Thierry Huys wat deze stijl zo populair maakt.

Wie op de hoogte wil zijn van trends in de modewereld en het beautylandschap moet gewoon de fashion weeks in de gaten houden. De shows werken als een glazen bol en voorspellen wat binnen enkele maanden populair zal zijn. Streetstylefoto’s tonen aan wat nú in is. Opvallend: je ziet de bob overal. Op straat - boven de schouders van vele hippe vogels - en op de catwalk bij Lanvin, Saint Laurent, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger, Kenzo,... En zo kan het lijstje nog wel even doorgaan.

De geschiedenis van de bob

Om maar te zeggen dat de haarstijl het héél goed doet. En dat is al eventjes zo. Voor de oorsprong van het kapsel moeten we teruggaan in de tijd, 100 jaar om precies te zijn. In het begin van de 20e eeuw waren lange lokken nog het symbool voor vrouwelijkheid. Kort haar was rebels, boerser en niet zo aantrekkelijk. “Net om die reden werd het ook dé snit van de suffragettes, de Britse vrouwen die vlak na de eeuwwisseling streden voor vrouwenrechten. Zij knipten allemaal hun haren kort”, vertelt kapper Thierry Huys van Coiffure Nadia & Thierry in Knokke.

Ook na de Eerste Wereldoorlog gingen vrouwen meer alleen het huis uit, om te werken of om te sporten. En die financiële onafhankelijkheid en emancipatie ging gepaard met - je raadt het al - de schaar die in de lokken werd gezet. Toen media en magazines ook mee op de kar sprongen, werd de haarstijl helemaal omarmd.

“Oorspronkelijk kwam de bob tot aan de kin, in de loop der jaren zien we steeds meer variaties. Dat is net het fijne: je kan er alle kanten mee uit. Je kan hem dragen met een froufrou, met kleurschakeringen, met golfjes of net heel steil. Je kan hem iets langer knippen - tot aan het borstbeen - of met een undercut voor een stoer resultaat”, legt Huys uit. “Hoe je de bob ook draagt, maakt niet uit. De snit straalt altijd vrouwelijkheid en elegantie uit.”

Iconisch dankzij iconen

Nog een factor die in het voordeel speelt van de bob, is dat er heel wat sterren zijn die zweren bij de bob. De it-girl Alexa Chung en Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour zijn ongetwijfeld de meest bekende. “De bob van Anna Wintour is iconisch”, erkent Huys. “De manier waarop ze een kamer binnenkomt - met de bob, een zonnebril op en haar hoofd lichtjes gebogen - is haar trademark. Je kan het je niet anders inbeelden.”

De kers op de taart? Werkelijk iedereen staat met de haarstijl, meent de kapper. “Mensen met een rond of vierkantig gezicht, moeten hem alleen dragen tot onder hun kaaklijn. Anders worden de gezichtstrekken te fel benadrukt en wordt de snoet nog meer rond of vierkantig. Mensen met een ovaal gezicht hebben geluk. Zij kunnen de bob op elke mogelijke manier dragen.”

“De combinatie van die factoren maakt dat de bob elk jaar terug te zien is in de kapperscollecties. Het is de ‘little black dress’ van de beautywereld: tijdloos, maar altijd een schot in de roos”, besluit Huys.