De betaalbare oorbellen waar alle sterren dol op zijn Liesbeth De Corte

25 mei 2018

10u11 0 Style In de jaren 90 waren grote, ronde oorbellen de geliefde accessoires van R&B-zangeressen. Maar ondertussen hebben ze een geslaagde comeback gemaakt en zijn ze het ultieme teken van cool. En als we sterren als Emily Ratajkowski of Blake Lively mogen geloven, is er één bepaald merk dat je in de gaten moet houden.

Emily Ratajkowski, Blake Lively, Alicia Keys, Selena Gomez, Priyanka Chopra en Martha Hunt. Het lijstje van bekende actrices, zangeressen en modellen die fan zijn van het accessoiremerk Alison Lou is lang. Ze vallen vooral in zwijm voor de grote hoepel-oorbellen.

Ontwerpster Alison Chemla had het geniale idee om een nieuw soort kunststof te gebruiken: lucite. Dit materiaal heeft een leuke schijn, waardoor je bijna de indruk hebt dat je erdoor kan kijken. Dat is zeker het geval bij de witte exemplaren, maar je hebt ook varianten in schattige pastelkleuren en felle neonkleuren. Leuk weetje: de collectie heeft de toepasselijke naam LOUCite gekregen.

Nog een pluspunt is dat de oorringen niet al te onvriendelijk zijn voor je portemonnee. Voor de kleinsten tel je € 120 neer. De grootste hoops zijn iets duurder. Wil je zelf een paar in huis halen? Dan kan je ze bestellen via de webshop van Alison Lou of via Moda Operandi. Twijfelaars kunnen zich laten overhalen door de stylish sterren die wél overtuigd zijn van LOUCite.

💕 Een foto die is geplaatst door null (@emrata) op 23 apr 2018 om 17:47 CEST

The balloon is normal size. I’m a child’s toy. Een foto die is geplaatst door null (@blakelively) op 14 mei 2018 om 02:36 CEST

Go shorty it's ya birthday we gonna party like it's ya birthday!!! 🎁🎁Mommy came to visit me at work today feels so good to have her around when I'm away from home And it's her birthday!! Shout out mama keys y'all!! @ladybroadway 🎈🌟🌟🌟 Een foto die is geplaatst door null (@aliciakeys) op 09 mei 2018 om 03:20 CEST

#selenagomez in #puma Een foto die is geplaatst door null (@kateyoung) op 17 mei 2018 om 12:30 CEST

Summer lovin... 🌼🔥 Een foto die is geplaatst door null (@priyankachopra) op 10 mei 2018 om 21:26 CEST

Style that pops! 💥 #MarthaHunt makes a statement wearing bright accessories by #TheKooples and #AlisonLou 💚 #StyleDetails #OOTD #StyleInspiration Een foto die is geplaatst door null (@wetherlygroup) op 15 mei 2018 om 21:37 CEST