De beste tips van vrouwen in de beautyindustrie: "Elke dag sap van kurkuma, citroen en water" Eva Van Driessche

10 februari 2018

12u00 11 Style 'Tijdloos' is de nieuwe beautytrend. Gedaan met crèmes die beloven je huid strak te trekken zoals in je jeugd. Deze Vlaamse vrouwen in de beautyindustrie vertellen je hoe je mooi ouder wordt en blijft stralen.

Van binnenuit

Hélène Vanhoudt (61) verdeelt beautymerken jane iredale, Environ en Advanced Nutrition Programme.

1. Beweeg je hele leven lang. Ik ga drie keer per week joggen of ik wandel een flink uur met de hond. En ik neem nooit roltrappen of de lift.

2. Ik eet gezond met zo min mogelijk vlees, suikers en bewerkte voedingsmiddelen. Ik drink amper alcohol. Ik start de dag met fruit en noten.

3. Hou je aan een trouw verzorgingsritueel. Ik drink elke ochtend sap van kurkuma, lauw water en citroen en daarmee neem ik mijn huidsupplementen in. Vitamine A is hét beste huidingrediënt, dat is wetenschappelijk aangetoond. Daarnaast zijn anti-oxidanten en andere vitamines (betacaroteen, bosbessen, kurkumawortel, extract van druivenpitten, extracten van groene thee, luteïne, lycopeen (uit tomaten), omega) efficiënt om je huid te beschermen tegen veroudering.

4. Ik verzorg mijn huid 's morgens en 's avonds met Environ en ik gebruik elke dag beschermende minerale make-up met zonnebescherming.

5. Ik denk nooit aan mijn pensioen, zo lang ik het graag doe blijf ik gaan. Zo blijf je vitaler volgens mij.

Bij de schoonheidsspecialist

1. Wees trots op je kraaienpootjes. Expressie van ouder worden, vind ik mooi. Kraaienpootjes tonen dat je het leven hebt toegelachen. Daarom kies ik niet voor fillers of chirurgie.

2. Verzorg je huid altijd. Ik ga nooit slapen zonder mijn huid te reinigen en te hydrateren. Het is net zo belangrijk als tanden poetsen.

3. Boek een maandelijkse beautybehandeling. Ik ben fan van Crystal Clear, een vorm van microdermabrasie, waarbij regelmatig de bovenste huidlaag vernieuwd wordt.

4. Bescherm je huid goed tegen de zon. Ik smeer ook in de winter SPF 15.

5. Ik ga elke dag in de koude sauna. Het houdt me fris, soepel en jong. En ook mijn huid is er mooi strak door. Door in extreme koude te staan, gaat je lichaam in overlevingsmodus, al je bloed concentreert zich rond je vitale organen om die warm te houden. Als je daarna weer uit de koude komt vloeit het bloed snel terug naar je ledematen. En dat geeft een soort spoeleffect dat ontstekingen, verzuring in de spieren en opgehoopt vocht wegspoelt. Noem het gerust een detox. Je voelt je meteen frisser, rustiger en ontspannen.

Slim smeren

1. Wees zacht voor je huid: breng je huid niet uit balans door teveel te reinigen met schuim of door ruwe korrelscrubs te gebruiken. Zo beschadig je alleen maar de huidbarrière.

2. Reinig enkel 's avonds. Als je opstaat volstaat het om je huid te spoelen met fris water.

3. Bescherm je huid altijd tegen de zon. Elke dag SPF in je dagcrème!

4. Kies altijd voor pompflacons of tubes die lucht & lichtdicht zijn.

5. Smeer niet teveel. Voor mij volstaan een serum en dagcrème. Al die extra laagjes doen weinig voor je huid. En smeer op maat. Als je 'goede genen' hebt (dat bestaat dus echt!), dan betekent dit dat je huid vanzelf een goed mechanisme heeft ingebouwd om zich te beschermen tegen factoren van buitenaf huidveroudering veroorzaken. Heb je ergens een defect, dan zal je huid op dat vlak sneller aangevallen worden. Tenzij je dat schoonheidsfoutje opvangt met een crème dus. En dat is de filosofie van Nomige: dat je je huid de best mogelijke ondersteuning geeft om optimaal te werken.