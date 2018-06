De beste outfits van Beyoncé en Jay-Z tijdens hun One The Run II-tour TVM

07 juni 2018

09u48 0 Style Beyoncé en Jay-Z hebben gisterenavond hun On The Run II-tour in Cardiff geopend. Zoals verwacht trokken Queen B en haar man daar een aantal heerlijke extravagante outfits voor aan, en wij zetten ze even op een rij.

Van wat we gisteren gezien hebben, lijkt het erop dat Beyoncé minstens drie keer van outfit verandert tijdens het concert. Ze begon haar optreden in een bodysuit met tijgerprint, trok daarna een wit pakje met glitters aan om uiteindelijk af te sluiten in een volledig Gucci-ensemble.

Een foto die is geplaatst door Beyoncé (@beyonce) op 06 jun 2018 om 23:38 CEST

Hoewel de met kristallen bezette blazer op maat gemaakt was voor haar door de New Yorkse designer LaQuan Smith, droeg Beyoncé niet alleen stuks die specifiek ontworpen waren voor deze tour. Eén van de items uit haar laatste look is zelfs online te koop.

#hypebeastmusic: @beyonce and Jay-Z’s joint On The Run II tour has begun. You hitting up any shows on the tour? Photos: @ravieb Een foto die is geplaatst door null (@hypebeast) op 07 jun 2018 om 04:43 CEST

Haar laatste look, volledig van de hand van Gucci, bevat namelijk een paar knielaarzen uit de Pre-Fall 2018 collectie van het merk: de 'Original GG canvas over-the-knee boot’. Die zijn momenteel online en in de winkels van het Italiaanse merk te koop voor - hou je vast - € 1.390.

Een foto die is geplaatst door Beyoncé (@beyonce) op 06 jun 2018 om 22:47 CEST

Haar achtergronddanseressen waren volledig in het rood gehuld, inclusief een beha van latex en glimmende enkellaarsjes. Manlief Jay-Z droeg een aanspannend wit kostuum met sneakers onder.

#OTRii female dancers 💃🏿💃🏾💃🏼💃🏽💃🏾💃🏽💃🏽💃🏾💃🏾💃🏾💃🏿💃🏽 Een foto die is geplaatst door null (@ashleycmeverett) op 06 jun 2018 om 21:49 CEST