De beste manieren om volle wenkbrauwen te krijgen (ook als je kleine rupsjes hebt) Liesbeth De Corte

04 juli 2018

13u22

Sinds Cara Delevingne en haar welbekende frons de catwalk veroverden, is de volle wenkbrauw een evidentie geworden in beautyland. Helaas voor mensen als ondergetekende, die helemaal achteraan in de rij stonden toen de volle brows werden uitgedeeld en gedoemd zijn om rond te lopen met een paar kalende rupsjes. Gelukkig zijn er een aantal trucjes die je helpen valsspelen.

Na de jaren van het populaire, dunne boogje is het tijdperk van Cara Delevingne aangebroken en willen we allemaal een bold brow. Veel mensen zijn waarschijnlijk al geholpen met een fatsoenlijk wenkbrauwpotlood (of poeder of gel), en voor professionele hulp kunnen ze een bezoek brengen aan een Brow Bar. Maar volgens de Australische wenkbrauwgoeroe Jazz Pampling zijn er nog andere tactieken die je kan toepassen voor een natuurlijke bos boven je ogen.

Wenkbrauwserum

"Ik ben er rotsvast van overtuigd dat serums wonderen kunnen verrichten, maar het kan enkele weken en zelfs maanden duren vooraleer je resultaat ziet", vertelt hij aan lifestylesite Grazia. Het is heel belangrijk dat je het serum elke dag gebruikt, anders heeft het weinig nut. "Plaats het serum naast je tandenborstel, dan vergeet je het nooit."

Het enige nadeel? Een serum zorgt niet voor een blijvend resultaat. "Het zorgt er voor dat je haartjes niet meer uitvallen. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, gaat het product geen nieuwe haarfollikels aanmaken." Met andere woorden: als je stopt met het serum te gebruiken, zullen de wenkbrauwhaartjes opnieuw uitvallen.

Pampling raadt een exemplaar van Brow Food aan. Dit serum is 100 procent vegan en goedgekeurd door dermatologen, maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Omgerekend kost het zo'n € 57, en daar komt nog eens € 20 aan verzendingskosten bij.

Castorolie

Nog nooit van castorolie gehoord? Het wordt ook wel wonderolie genoemd, en met reden. "Uit mijn ervaring weet ik dat dat het je haren dikker maakt en meer laat glanzen. Maar heb je jarenlang de gewoonte gehad om iets te enthousiast aan de slag te gaan met je pincet? Jammer, want bij overgeplukte wenkbrauwen zal de olie weinig kunnen helpen."

Vitaminen

Er wordt wel eens aangeraden om vitamines te slikken om je haargroei te stimuleren, maar werkt het ook echt? "Ik geloof niet dat het écht een wondermiddel is, maar het kan zeker en vast geen kwaad", zegt Pampling kort en bondig.

Microblading

Microblading wordt wel eens beschreven als een heus godsgeschenk voor mensen met kleine, trieste streepjes boven hun ogen. Zelfs Lena Dunham is fan. Het gaat om een semi-permanente make-uptechniek waarbij je eigenlijk een wenkbrauw-tatoeage krijgt. En toch staat de brow stylist een beetje sceptisch tegenover deze behandeling.

"Deze trend is eigenlijk alleen weggelegd voor mensen met beschadigde - of simpelweg géén - wenkbrauwen. Zijn ze gewoon niet zo volumineus als je zou willen? Dan kan microblading meer problemen opleveren dan je zou denken."

Pampling raadt ook nog aan om het lot van je wenkbrauwen niet in de handen van de eerste de beste te leggen. "Doe je research. Heeft de stylist een opleiding gevolgd? Hoe zien zijn of haar resultaten eruit? En hoe zullen je wenkbrauwen er binnen 6 maanden uitzien?" Kortom, bezint eer ge begint.