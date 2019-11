de Bijenkorf Gesponsorde inhoud De beste looks voor de feestdagen shop je online Aangeboden door de Bijenkorf

27 november 2019

10u00 0

December, de gezelligste tijd van het jaar, maar ook de drukste. Cadeautjes shoppen voor onder de kerstboom, bedenken wat je op tafel zal zetten met kerst en voor jezelf op zoek gaan naar een nieuwe outfit waarmee je iedereen met verstomming slaat. Van het ene feestje naar het andere, in de donkere dagen zorgen we zelf voor heel wat licht en schittering. Of het nu een feestje met vrienden is, een etentje met familie of de nieuwjaarsreceptie met collega’s, bij de Bijenkorf vind je voor elke gelegenheid wel een outfit waarin je straalt.

Ho, ho, ho good looking!

Kerst staat voor sfeer, feestelijkheid en warmte en onze kerstkleding mag dat ook uitstralen. Het is de uitgelezen gelegenheid om je in luxueuze stofjes te hullen. Denk maar aan fluweel, satijn en kant. De little black dress blijft een klassieker, maar geef er dit jaar eens een twist aan. Wil je toch wat kleur? Warme kleuren zoals bordeauxrood of donkergroen doen het zeer goed nu.

Kerstfeest of nieuwjaarsreceptie op kantoor

Gezellig toch, samen met de collega’s het glas heffen op het nieuwe jaar. Of Secret Santa cadeautjes uitwisselen. Ook voor het kerstfeest op kantoor trekken we graag een feestelijk kleedje aan, zij het misschien iets zakelijker. Maar dat betekent daarom niet saai! Met een little black dress en opvallende accessoires speel je op veilig én ook weer niet. Of kies voor een leuke print en steel de show.

Sprankelend het nieuwe jaar in

Oudejaarsavond is dé avond bij uitstek om je volledig te laten gaan. Ga voor een glamoureuze lange avondjurk of pak uit met die prachtige benen in een korte jurk. Kleur eens niet binnen de lijntjes en waag je aan een pofmouw (ja, één). Wat je ook kiest, met oudjaar mag je opvallen. Denk aan glitter, pailletten, glanzende stofjes en… de rode loper.

Nieuwe outfit? Nieuwe schoenen!

Bij een opvallende jurk horen de juiste schoenen. Met opvallende pumps maak je jouw feestoutfit helemaal af. Heb je een sparkly jurk, dan kan een simpele zwarte pump het geheel wat in balans brengen. Blinkende zilveren pumps geven dat zwarte jurkje dan weer dat extra beetje pit. Of ga gewoon helemaal over the top en combineer glitter met glitter.

Maak een statement met je juwelen

Tijdens de feestdagen draait het niet alleen om je kleding. Ook je accessoires mogen gezien worden. Met grote gouden oorbellen bovenop je glinsteroutfit zijn alle ogen zeker op jou gericht. Een opeenstapeling van fijne gouden ringen, armbanden of halskettingen kan de finishing touch geven aan een simpele outfit. Of ga voor gewaagde en opvallende juwelen als pronkstuk bij je outfit.

Dankzij de Bijenkorf ben jij “the Belle of the ball” op elk feestje! Je shopt er nu de mooiste feestjurken en schitterende juwelen waarmee jij stralend door de feestdagen komt.

Laat je helemaal gaan en shop jouw feestoutfit aan mooie kortingen bij de Bijenkorf!