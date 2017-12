De beste ingrediënten om je huid te beschermen tegen winterkoude Eva Van Driessche

18u00 0 Style Nu de temperaturen dicht bij het vriespunt blijven gaan we voor extra laagjes om ons warm te houden, ook wat onze huid betreft. Maar welke ingrediënten werken echt om je wangen, handen en lippen tegen de koude te beschermen? Lees de achterkant van je beautypotjes om het te weten te komen.

Unsplash Bescherm je huid in de winter

1. Urea

Als het kriebelt moet je smeren. In de winter kunnen je armen en benen gaan jeuken, zeker in combinatie met dikke wintertruien. Dat komt omdat dode huidcellen blijven steken aan de wollen weefsels en dat geeft irritatie. Ureum werkt zachtjes exfoliërend en haalt de dode huidcellen weg, terwijl het vocht tot in de diepste lagen van de huid brengt.

2. Ceramiden

Dit zijn moleculen die vanzelf al in de huid zitten, ze helpen de huidbarrière op te bouwen om zo invloeden van buitenaf tegen te gaan. Zo blijft je huid sterker en minder droog in de winter. Vind je in dagcrèmes en bodycrèmes.

3. Hyaluronzuur

Het steringrediënt om je huid te hydrateren. Je verliest veel vocht door centrale verwarming in je auto, kantoor en huis. Probeer op je slaapkamer de verwarming uit te zetten of zorg voor een luchtbevochtiger. Hyaluronzuur zorgt ook voor een ontspannen, jonge huid. Opgelet, je gebruikt hydraterende ingrediënten het beste in combinatie met vetten die je huid van buitenaf beschermen.

4. Glycerine

Zit in klassieke lippenbalsems en veel handcrèmes. Dit stofje bindt water aan zich om zo te voorkomen dat het ontsnapt uit de huid. Glycerine is een heel goedkoop ingrediënt, maar het werkt prima.

5. Haver

Voor gevoelige huid die snel jeukt is haver dé oplossing. Het zit in crèmes om rode, allergische huid te kalmeren, maar je kan ook dit oude middeltje proberen. Voor kinderen met atopische huid hing men vroeger een gaasdoek met havervlokken onder de stromende kraan voor een kalmerend bad.

Unsplash Bescherm je huid in de winter

6. Jojoba olie

Plantaardige olie is prima om je huid te voeden in de winter. Voeg een paar druppeltjes toe aan je dagcrème of foundation om die meer voedend te maken. Jojobaolie heeft ongeveer dezelfde kwaliteiten als sebum in onze huid, waardoor het op een natuurlijke manier voor hydratatie zorgt zonder de huid te vet te maken.

7. Cold cream

Een cold cream bestaat uit ingrediënten die een afsluitend laagje op je huid leggen waardoor je letterlijk een extra laag tussen jezelf en de koude buitenwereld legt. De koude kan minder snel aan je huid en de lipiden (vetten) in de crème voorkomen dat het vocht uit je huid ontsnapt.

8. Karitéboter

Eén van de meest doeltreffende natuurlijke vochtinbrengers met een lipidenprofiel dat sterk verwant is aan het huid eigen sebum. Daardoor kan het de huid optimaal voeden.

Nina Shopping: extra beautylaagje voor de winter

1. Handcrème met Urea van Eucerin € 7,80

2. Douchecrème en bodylotion met haver Barnängen € 5,99 en 7,99 bij Di en Delhaize

3. Lipikar lait met cold cream € 17,95 bij de apotheek

4. Doucheolie met karitéboter van L'Occitane € 17

5. Handcrème met karitéboter en glycerine van Nivea € 3,75