De beste gezichtsmaskers voor voor en na de feestdagen Valérie Wauters

21 december 2018

08u52 0 Style Je huid krijgt het zwaar te verduren tijdens de feestdagen. Geen overbodige luxe dus om ze een beetje extra in de watten te leggen de komende dagen en weken. Met deze gezichtsmaskers zie je er stralend uit, zowel voor als na alle feestjes.

Voor het feest

Hydratatie is het magische woord om je huid er stralend en gezond te laten uitzien. Deze maskers voorzien je velletje van wat extra vocht, en hebben nog heel wat andere goede eigenschappen.

1. Dit masker om ’s nachts te gebruiken zorgt ervoor dat je huid een subtiel en gezond ogend bruin tintje krijgt.

Garancia, Masque High-Tech de nuit autobronzant déstressant, € 23,80, bij de apotheek.

2. Dit peel-off masker verwijdert dode huidcellen en laat je huid verfrist en stevig achter.

Origins, GinZing peel-off mask to refine and refresh, € 25,50 bij Ici Paris Xl.

3. Plantaardig gouden masker, hydrateert en strijkt de huid zichtbaar glad.

Talika, Vegetal Gold Mask, € 22,91, bij de apotheek.



4. Dit hydraterende gezichtsmasker met rijstextract brengt vocht in de huid en maakt ze gladder en voller.

Annayake, 24H face mask, € 9,90 bij Planet Parfum.

5. Dit masker verstrakt de huid en zorgt ervoor dat ze gelift wordt.

Glamglow, Gravitymud, € 49,90 bij Ici Paris Xl.

Na het feest

Wat te diep in het glas gekeken of te lang gefeest? Dan is je huid zeker gebaat bij een detoxmasker!

1. Dit pikzwarte masker haalt alle afvalstoffen weer uit je huid en helpt deze te kalmeren en herstellen.

RainPharma, Charcoal Detox Mask, € 39 bij Rainpharma.

2. Dit kleimasker geeft je huid in 10 minuten een oppepper. Ideaal voor als het snel moet gaan?

Diadermine, Hydralist Detox Purely-Wow mask, € 1,90, bij de drogist.

3. Dit masker maakt verstopte poriën weer vrij en zorgt ervoor dat puistjes geen kans krijgen.

Primark, Pore Balance Super Detox Clay Mousse Face Mask, € 6 bij Primark.

4. Dit schattige oogmasker maakt komaf met wallen onder je ogen na een nachtje stappen.

TonyMoly, Panda’s Dream Eye Patch, € 4,90 bij Planet Parfum.

5. Dit oogmasker heeft een superverkoelend effect op de huid, en werkt wallen en donkere kringen in geen tijd weer weg.

Garnier, Hydrabomb Anti-Fatigue oogmasker, € 2,97 bij de drogist.