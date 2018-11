De belangrijkste handschoenentrends voor deze winter Timon Van Mechelen

03 november 2018

18u23 0 Style Het is jammer genoeg weer (bijna) tijd om de handschoenen boven te halen. Zeker wie ’s ochtends en ’s avonds de deur uit moet en geen afgestorven vingertopjes wil, trekt maar beter een warm paar aan. Moet je nog nieuwe kopen? Dan verklappen wij de 2 belangrijkste trends zodat je in één ruk warme handen hebt én mee bent met de laatste mode.

De meest opvallende handschoenentrend van dit seizoen is zeker en vast elleboog-lang. Onder andere gespot op de catwalk bij Chanel, Dries Van Noten en Roksanda. In combinatie met een stoerdere jas of jeansbroek zorgen de lange handscoenen voor een moderne Victoriaanse look zonder dat het lijkt alsof je onderweg naar de opera bent.

Verder doen ook handschoenen met een printje of in één of meerdere felle kleuren het goed. Balenciaga wil ons vooral allemaal aan de neonkleuren krijgen, Raf Simons creëerde voor Calvin Klein dan weer handschoenen in metallic en verder doet alles met tijgerprint het ook nog steeds goed.

Hieronder een paar toffe exemplaren:

1/ COS, € 69,90, online en in de winkels te koop.

2/ Versace, € 454,95, via Zalando.

3/ & Other Stories, € 79,00, online en in de winkels te koop.

4/ Agnelle, € 89,00, via The Outnet.

5/ Mango, € 12,99, online en in de winkels te koop.

6/ Paul Smith, € 185,00, online en in de winkels te koop.