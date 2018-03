De beautystap die je volgens experts niet mag overslaan Eva Van Driessche

18 maart 2018

Toegegeven, heel nieuw is het misschien niet, maar exfoliërende producten staan momenteel volop in de belangstelling in de beautywereld. Peelen is het nieuwe scrubben. Het is dé stap die je niet mag overslaan als je echt resultaten wil zien.

"De beste innovaties in de industrie!", noemt beauty deskundige Abigail James de nieuwe peelende producten voor thuisgebruik enthousiast. Als schoonheidsspecialiste gebruikt zij al jaren met succes peelings in haar salon, maar ook over de varianten voor thuis is ze positief. "De nieuwste peelings zijn zo mild en efficiënt dat er wel ééntje voor elk huidtype is. Je ziet het verschil meteen. Ik kan zo aan de huid van een vrouw zien of zij wel genoeg exfolieert of niet. Je huid is dan stralender, egaler, de poriën zijn fijner."

Verwar peelen niet met scrubben, de klassieke manier om met korreltjes je huid schoon te boenen. Bij een peeling worden op chemische wijze de dode huidcellen losgeweekt met zuren en komt zo een fris laagje tevoorschijn. Dat geeft je een gezonde glans, maar zorgt er ook voor dat je huid gestimuleerd wordt om meer collageen aan te maken en zo strakker en jonger blijft.

Chemisch? Dat klinkt een beetje eng, en misschien denk je meteen aan een vuurrode huid na een behandeling, maar dat is al lang niet meer wat die producten met je doen. Oefen er eerst rustig mee en kijk dan naar de resultaten.

Peelen volgens de regels van de kunst

- Gebruik bij een peeling altijd, maar dan ook altijd een hoge zonnebescherming achteraf. Je huid is veel gevoeliger voor de zon na exfoliatie.

- Wacht tot je huid rustig en in normale conditie is

- Peel nooit teveel. Meer is niet beter. Je mag het maximum drie keer per week doen.

- Gebruik een peeling op een schone en droge huid. Olie belemmert de werking.

- Lees altijd goed de bijsluiter en volg de instructies

- Heb je een gevoelige huid? Test dan eerst even op een klein stukje huid.

Welke zuren gebruik je?

AHA (Alpha Hydroxy Acid)

Zuren die natuurlijk ook voorkomen en die de celvernieuwing in je huid stimuleren. Ze halen dode huidcellen weg. Ze zitten meestal in een waterbasis, een vloeistof dus en je brengt ze aan op een schoongemaakte huid. Gebruik ze maximum drie keer per week bij een normale tot vette huid, 1 keer per week (of zelfs per maand) bij een gevoelige fijne huid. Allemaal verschillende varianten van AHA's zijn lactic acid, glycolzuur (kan irriterend werken), citric acid, mandelic acid.

BHA (Beta Hydroxy Acid)

Deze zuren werken vooral op het schoonmaken van je poriën en worden daarom ook vaak bij acnebehandelingen gebruikt. Ze werken een beetje uitdrogend. Een bekend voorbeeld is salicylzuur in acneproducten.

In maskers, vloeistof of toner

Hoe kan je je huid peelen? De mogelijkheden zijn eindeloos. Exfoliërende ingrediënten worden tegenwoordig in verschillende formules verwerkt: in een masker, in een nachtpeeling, in een toner. Het is belangrijk dat je niet alles door elkaar gaat gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld geen peelend masker nodig en dan nog eens exfoliërende nachtcrème. Kies jouw favoriete stap en blijf daarbij. Een paar van onze favorieten vind je hier!

Bij de schoonheidsspecialist

Voor echt spectaculaire resultaten kan je een professionele peeling overwegen. Door de hogere concentraties, gaan ze nog dieper en zorgen ze ook voor meer collageenaanmaak en een sterkere huid. Ze kunnen ook je huidskleur egaler maken. Het kan zijn dat je na een peelende behandeling een paar uur tot een paar dagen last hebt van roodheid en irritatie. Maar daarna ziet je huid er frisser en een paar jaar jonger uit.