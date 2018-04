De beautygeheimen van BV-visagiste Angelique Vandewinkel

Charlotte Dierckx

20 april 2018

14u35 0 Style Een doffe, vale en vlekkerige huid. Een huid die vroegtijdige tekenen van veroudering vertoont zoals verslapping en diepe rimpels. Of een schilferige, rode huid. Het zijn volgens m ake-upartieste Angelique Vandewinkel allemaal tekenen van een slechte huidverzorging. Wij gingen bij haar op consultatie.

“Als het over reinigen gaat, ben ik je allerstrengste tante", steekt Angelique van wal in haar boek 'Iedereen Mooi'. Met meer dan 20 jaar ervaring op de teller in de televisie- en modewereld weet de make-upartieste als geen ander hoe ze het beste in een vrouw naar voren kan halen.

"Een gezonde huid is een mooie huid. Een huid die straalt, die er fris en egaal uitziet en die vooral ook goed aanvoelt", vertelt Angelique terwijl ze met de rug van haar hand mijn huid inspecteert. Gelukkig zit mijn probleemzone verstopt onder een frou (en een laagje concealer). Maar toegegeven, mijn huidconditie is niet meer wat het geweest is. En hoewel ik de schuld van die onzuiverheden en droge plekjes liever op de koude winterdagen schuif, geef ik met het schaamrood op mijn wangen toe dat mijn huidverzorgingsritueel niet verder rijkt dan reinigingsdoekjes en micellair water.

"Dat is dus geen volwaardige reiniging. Deze producten zijn er alleen om het gemakkelijk te maken, maar zitten vol agressieve ingrediënten die de huid uitdrogen. Je kuist toch ook de vloer niet met een Swifferdoekje? Dat is hetzelfde." Net als zoveel onwetende vrouwen reinig ik mijn huid klaarblijkelijk al jaar en dag verkeerd. Hoog tijd dus om voor eens en voor altijd uit te leggen hoe het wél moet.

Een goed reinigingsritueel

Stap 1: Verwijder eerst je oogmake-up. Giet een beetje product op twee wattenschijfjes en plaats ze eerst even met lichte druk op gesloten ogen. Zo kan het product al inwerken. Daarna verwijder je met voorzichtige op- en neerwaartse bewegingen je oogmake-up.

Stap 2: Voorreinigen. Een voorreiniger is een olie die je poriën in de diepte reinigt en alle onzuiverheden zoals make-up en SPF-filters (Sun Protection Factor) losmaakt. Giet wat voorreiniger ter grootte van een 1 eurostuk in je droge handpalm. Wrijf je handen samen en masseer de olie met cirkelvormige bewegingen in op je droge gelaat, hals en decolleté. Maak daarna je handen nat en masseer nogmaals je gelaat zodat het water op je handen zich vermengt met de voorreiniger. Spoel tenslotte je gezicht met water.

Stap 3: Reinigen. De tweede reiniging met je gewone reinigingsproduct verwijdert alle onzuiverheden die je voorreiniger heeft losgewerkt. Angelique adviseert daarvoor een reinigingsmelk, omdat de meeste vrouwen een vochtarme of droge huid hebben. Een gel of mousse is meer geschikt voor een vette of gecombineerde huid. Maak je handen nat en ga even over het gelaat zodat het vochtig is. Pomp drie- à viermaal de cleansing lotion in je natte handen en masseer de melk met cirkelvormige bewegingen in op je volledige gelaat en decolleté. Spoel grondig af met water en dep je gelaat droog.

Stap 4: Tonifiëren. Een toner, tonic of lotion hydrateert je huid en brengt de natuurlijke zuurtegraad weer op peil na de reiniging. Giet wat toner ter grootte van een muntstuk van vijftig cent in je handpalm. Wrijf je handen samen en breng het product strijkend aan op je gelaat en decolleté. Niet afspoelen, maar wel eventjes wachten vooraleer je je crème aanbrengt.

Stap 5: Hydrateren. Gebruik een dag - en nachtcrème (zonder SPF). Breng na het reinigen en tonifiëren van je gelaat twee à drie pompjes aan. Ik hou van crèmes met vitamine A omdat ze anti-rimpel werken.

Bonuspunten. Doe één keer per week eens wat extra voor je huid, zoals een masker of peeling op basis van een zuur.

's Ochtends herhaal je stap 3, 4 en 5. Vergeet ook zeker niet om zonnebescherming (SPF15 of meer) aan te brengen na je moisturiser.

Een dagelijks zonnebescherming, het hele jaar door, is de allerbeste anti-ageing tip die er is. Angelique Vandewinkel

Een gezonde make-up

Een mooie huid staat of valt niet alleen met je reinigingsroutine, ook het type make-up dat je gebruikt speelt daarin een belangrijke rol. Zelf zweert Angelique bij minerale make-up. “In tegenstelling tot klassieke make-up bevat minerale make-up enkel natuurlijke grondstoffen die een verzorgende werking hebben op de huid." Geen chemische toevoegingen of talk dus, een goedkoop opvulmiddel dat de poriën verstopt en de huid uitdroogt. Veel liever gebruik je producten op basis van titaniumdioxide en zinkoxide.

Ingrediënten die je beter kan weren uit je make-up zijn: minerale oliën (paraffinum liquidum en andere petroleumderivaten), bismuth oxychloride, synthetisch parfum, parabenen, ftalaten en formaldehyde. Angelique Vandewinkel

Of al onze make-up met talk dan gedoemd is om in de vuilbak te belanden? “Eigenlijk wel... want een slechte huidconditie voorkomen, is beter dan genezen. Vrouwen besparen graag op hun gezichtsverzorging. Zowel in tijd als geld. En dat is jammer want van je gezicht valt letterlijk en figuurlijk alles af te lezen. Daar draag je dus zorg voor door te kiezen voor juiste producten én natuurlijk tweemaal dagelijks reinigen.”

Een goede huidverzorging vergt discipline, maar je wordt er op latere leeftijd wél voor beloond. Angelique Vandewinkel

De persoonlijke beautygeheimen van Angelique

En wat doet Angelique zelf nog om er stralend uit te zien?

- Lichaamshuid hydrateren. "Na het douchen smeer ik altijd mijn lichaam van top tot teen in, iets wat veel vrouwen niet doen."

- Handcrème to the rescue. "Ik heb ook overal een handcrème met een SPF-filter liggen, zodat ik mijn handen regelmatig kan hydrateren en beschermen tegen de zon. Want net als je gezicht worden je handen continu blootgesteld aan UV-stralen. Nog meer dan de rimpels op je gelaat of grijze haren op je hoofd zeggen de handen en nagels iets over je échte leeftijd."

- Gezonde lokken. "Hou je haren ver uit de buurt van goedkope producten met siliconen en sulfaten. Die toevoegingen veroorzaken doffe en futloze haren die sneller afbreken en gemakkelijker knopen vormen. En in het slechtste geval krijg je er schilfers en jeuk bij."

- Natuurlijke make-uplook. “Door de vermoeidheid onder je ogen weg te werken met concealer komen je ogen veel meer tot hun recht. Een juiste foundation maakt dan weer in een handomdraai komaf met onzuiverheden. Geef je wangen nog een vleugje blush, voorzie de wenkbrauwen en lippen van een likje kleur, et voilà je hebt een mooie naturel look.”