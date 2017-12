De baret komt terug: dit zijn volgens Pinterest de modetrends van 2018 ND

11u57

Bron: Pinterest 0 thinkstock Style Het juiste accessoire kan een outfit maken of kraken. Maar welke extraatjes geven in 2018 een upgrade aan onze kledij? Pinterest voorspelt op basis van pins wat in 2018 hip wordt op vlak van accessoires.

Oorringen als statement

Tijd om die kleine bolletjes in te ruilen voor iets opvallender dat meteen in het oog springt. Grote, opvallende oorringen zullen op de voorgrond treden in 2018, voorspelt Pinterest. Van heel grote ringen tot andere extravagante exemplaren: de invulling van deze trend kan je zelf kiezen. Tip: wie voor grote oorbellen gaat, houdt het beter wat soberder op vlak van haar en make-up.

thinkstock

De baret

Deze Franse klassieker is helemaal terug van weggeweest. Dit betaalbare accessoire geeft je look meteen een upgrade. Afhankelijk van wat je erbij draagt, kan hij heel nonchalant of net heel chique overkomen. Ga op zoek naar een exemplaar dat bij je past.

thinkstock .

Schoenen met een extra

Schoenen in 2018 draag je met parels, glitters en kleine details waarmee je meteen opvalt. Je kiest zelf hoe ver je erin gaat. Je kan een paar schoenen kopen waar al pareltjes zijn opgezet, maar creatieve dames kunnen net zo goed aan de slag gaan met een oud exemplaar dat ze zelf wat opsmukken.

