De bandana is het ideale accessoire voor deze festivalzomer LDC

27 juli 2019

09u51 0 Style Ga je dit weekend naar Tomorrowland en ben je nog op zoek naar een accessoire om je outfit ‘af’ te maken? Wat dacht je van de bandana? Het sjaaltje om je hoofd houdt het zweet weg uit je nek, beschermt je haren tegen regen én het is weer helemaal hip. Triple win.

Beyoncé, Sarah Jessica Parker, Christina Aguilera en de Olsen-zusjes. Quasi iedereen liep rond de eeuwwisseling rond met een bandana. Niet veel later was de trend voorbij en werd het sjaaltje verbannen naar de diepste krochten van je kleerkast. Tot nu, want het accessoire maakte de voorbije maanden een stevige comeback.

Zo schreven we eerder al dat er tijdens de Fashion Weeks verschillende modellen gespot werden met sjaaltjes rond het hoofd. Dat was onder meer het geval bij Max Mara, Kate Spade, J.W. Anderson en Elie Saab. Ondertussen zijn zelfs modehuizen als Chanel en Valentino op de bandana-kar gesprongen.

Naast de catwalk zien we het sjaaltje ook steeds vaker opduiken op straat, én op de festivals. En wij begrijpen best waarom: het is de ideale manier om je nek lekker fris te houden. Als je bovendien enkele dagen op een festival vertoeft, is de kans groot dat je opgezadeld zit met een bad hair day. Ook dan kan zo’n doekje over je hoofd van pas komen om vettige of geknoopte haren te verstoppen.

Do’s-and-don’ts

Wil jij het modeaccessoire ook een kans geven? Dan zijn er een aantal tips waar je het best rekening mee houdt:

- In plaats van je oude sjaaltje onder het stof vandaan te halen, investeer je beter in een nieuw exemplaar. Een zijden variant is perfect om je look een vintage vibe te geven.

- Het effect dat je wil bekomen, hangt uiteraard ook af van de print. Polkadots zijn schattig. Een paisley-print oogt retro, en de luipaardprint maakt de stijl pittiger.

- Om te vermijden dat je een dubbelganger van Axl Rose wordt, let je het best op de manier waarop je het draagt. Hoe het niet moet? In een band rond je hoofd, met al je woeste haren die er langs achteren uitwapperen. Neem in de plaats daarvan een sjaal en plooi hem dubbel zodat je een driehoek krijgt. Plaats hem over je hoofd en knoop de uiteindes vast aan je nek. Voor een bohemian look kan je vooraan enkele haren laten piepen. Je kan eventueel enkele schuifspeldjes gebruiken om te verzekeren dat de bandana blijft zitten.

- Denk ook na over je vestimentaire keuze. Combineer met een trui of T-shirt met streepjes voor een Parisienne look, of een blazer als het wat chiquer mag zijn.

1/ & Other Stories, € 29, online en in winkels te koop.

2/ H&M, € 7,99, online en in winkels te koop.

3/ Arket, € 45, online en in winkels te koop.

4/ Weekday, € 18, online en in winkels te koop.

5/ Levi’s, € 19,95, in winkels te koop.

6/ Zara, € 5,95, online en in winkels te koop.

7/ Max Mara, € 196, online en in winkels te koop.