De ballerina is terug hip (met dank aan dit nieuwe it-merk) Sophie Vereycken

15u35 0 Margaux Style Wie deze winter helemaal mee wil zijn, schaft zich best een nieuw paar schoenen aan. En dan hebben we het niet over warme knielaarzen of donzige moonboots, maar een heel ander soort schoeisel: de ballerina.

En dat allemaal met dank aan Margaux, een Amerikaans schoenenlabel dat in 2015 het levenslicht zag, en in sneltempo razend populair werd op sociale media. Het merk werd opgericht door Harvard-vriendinnen Alexa Buckley en Sarah Pierson, en onderscheidt zich door hun made-to-measure aanpak, wat wil zeggen dat je de schoenen volledig op maat kan laten maken. Voorlopig is het nog niet verkrijgbaar in Europa, maar het zorgde er wel voor dat de ballerina-trend ook naar onze contreien overwaaide. Al trek je er wel best een paar warme sokken bij aan, de komende maanden.

NINA

1. Asos Lottie Ballet flats, € 27,03 bij Asos.

2. Even & Odd ballerina's gold, € 19,95 bij Zalando.

3. New Look Grey Velvet Knot Front Pumps, € 27,99 bij New Look.

4. Georgia Rose Siable ballerina, € 78,99 bij Sarenza.

5. H&M Ballerina's met veters, € 9,68 bij H&M.

6. Marc O'Polo Ballerina met riempjes, € 89,99 bij Marc O'Polo.