De Angels zijn niet meer van deze tijd: Victoria's Secret stopt definitief met lingerieshow RL

22 november 2019

00u22

Bron: Reuters 1 Style Het is officieel: lingeriemerk Victoria's Secret heeft haar jaarlijkse fashion show afgelast. Dat heeft het moederbedrijf donderdag bekend gemaakt. Volgens een topman van het bedrijf past de modeshow niet meer in de marketingstrategie van het merk.

Ooit waren ze de trendsetter in de wereld van de lingerie. Tegenwoordig lijkt het alleen maar bergaf te gaan voor Victoria’s Secret. De laatste tegenslag voor het label: hun jaarlijkse lingerieshow is gecanceld. Op zich geen grote verrassing, want de kijkcijfers van het jaarlijkse evenement bleven de dieperik induiken. Waar ze in 2001 nog 12 miljoen kijkers haalden, was dat vorig jaar slechts 3 miljoen.

Ook de verkoopcijfers van het merk lopen terug. Steeds meer vrouwen kiezen voor bralettes, sportbeha's en lingerie van goedkopere merken of labels die wél diverse (lees: geen onhaalbare) schoonheidsidealen promoten. Denk maar aan Savage X Fenty van popster Rihanna.

Volgens de financiële topman van Victoria's Secret, Stuart Burgdoerfer, zal het merk “nog met klanten communiceren, maar dat zal niet vergelijkbaar zijn met de grootsheid van een modeshow. We vinden het belangrijk dat de marketing van Victoria's Secret zich verder ontwikkelt.”

De officiële bevestiging komt 4 maanden nadat het Australische topmodel Shanina Shaik in een interview met de krant The Daily Telegraph al had gezegd dat het evenement dit jaar niet zou doorgaan.