De allerlelijkste designproducten verzameld op één Instagramaccount TVM

23 april 2018

12u49 0 Style Een nekkussen in de vorm van een scampi, een nagelknipper als oorbel, een penisaansteker en een badpak met de print van een behaarde man op leeftijd. Aan lelijk design geen gebrek en het Instagramaccount @uglydesign verzamelt ze allemaal. Beter vertier op maandag vind je niet.

Het account is een initiatief van vrienden Jonas en Sébastien, die elkaar leerden kennen in 2013 tijdens een designopleiding die ze volgden in Zwitserland. Op uitstap naar een beurs zagen de jongens een badkuip die was omgebouwd tot zetel en dat vonden ze zo hilarisch dat ze op zoek gingen naar ander soortgelijk design. Ze besloten daar foto’s van te posten op een gedeeld Instagramaccount, met succes.

Ondertussen volgen meer dan 140.000 mensen het @uglydesign account, komt er een boek en zijn de twee druk bezig met het organiseren van shows, workshops en beurzen. “We willen een alternatieve esthetiek laten zien dan andere Instagram-curators die bijna allemaal hetzelfde delen. Onze lelijke ontwerpen zoeken we tussen meubels, mode, decoratie, gadgets en architectuur. Meestal geïnspireerd door lichaamsdelen, dieren of iconische monumenten,” vertellen ze aan i-D.

Ze laten tenslotte ook nog weten dat ze de voorbije jaren anders zijn gaan kijken naar ‘lelijkheid’. “Stilaan beginnen we nuance te zien in deze afschuwelijke esthetiek, we zien het nu niet langer als iets negatief of minderwaardig.”

