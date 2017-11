De 8 kledingstukken die elke vrouw moet hebben, volgens Chantal Thomass Lingerieontwerpster ontwerpt tweede collectie voor Damart Eva Van Driessche

10u22 0 Damart Chantal Thomass voor Damart Style Voor de tweede keer werkt kledingmerk Damart samen met de beroemde lingerieontwerpster Chantal Thomass om hun Thermolactyl-lijn een sexy update te geven. Thomass keert deze keer naar haar eerste liefde terug: prêt-à-porter. Ze ontwierp een minicollectie in feestelijke boudoirstijl. Wij spraken de ontwerpster in een trendy nachtclub in Parijs.

Ze is ondertussen 70 geworden, maar op de presentatie van haar nieuwe collectie voor Damart, danst de ontwerpster strak in het pak en met knalrode lippen elegant tussen de journalisten door. Ze lijkt onvermoeibaar. "Maar ze gaat voor het feestje vanavond nog wel even een dutje doen", vertrouwt de PR-persoon ons toe. De collectie is volledig zwart, de lievelingskleur van Chantal en heeft verfijnde kanten details. Opvallende stuks zijn een wijde pantalon en een perfecto (op de foto draagt Chantal zelf deze combinatie), een ideale warme winteroutfit die classy oogt en comfortabel zit. "De termolactylstof is zo soepel, ik kon er alle kanten mee uit", vertelt Thomass. "En de dikkere versie van de stof zorgt er voor dat de rokken en broeken heel soepel vallen."

De collectie ligt vanaf maandag 20/11 in de winkels van Damart.

Damart Chantal Thomass

Wat heeft een vrouw nodig om altijd stijlvol voor de de dag te komen? Volgens Chantal Thomass heb je maar 8 goede stuks nodig die je eindeloos kan combineren met de trends van het moment.

1. Een little black dress



2. Zwarte pantalon

3. Een zwarte sweater

4. Een goed gesneden wit hemd

5. Een zwart jasje (blazer, perfecto of bomber)

6. Een goede blauwe jeans

7. 1 paar basketschoenen

8. 1 paar mooie hoge hakken

Eva Van Driessche Chantal Thomass stelt collectie winter 2017 voor Damart voor in Parijs

Damart Sweater Chantal Thomass voor Damart € 59