De 7 meest bizarre producten in de Japanse Kruidvat Timon Van Mechelen

12u30 0 Timon Van Mechelen Style Van een scheerapparaat voor een vrouwengezicht tot een bril waarmee je een boek kan lezen in bed zonder je hoofd op te tillen : in Japan bulkt het van de vreemde producten. En dan vooral in Don Quijote, de lokale Kruidvat die op sommige plekken maar liefst 8 verdiepingen telt. Ik ben net terug van het land van de rijzende zon en maakte een overzichtje van de meest verbluffende – en ook wel hilarische - producten.

1. Een scheerapparaat voor mannen- én vrouwengezichten

In Japan scheren niet alleen mannen hun gezicht, ook vrouwen ontdoen er zich van alle donsharen. De vrouwen zijn er namelijk collectief panisch om rimpels te krijgen (zo lopen ze er in de zomer bijvoorbeeld rond met een paraplu om huidschade door de zon te vermijden) en ze geloven dat je gezicht scheren de collageenproductie verhoogt, wat rimpels tegengaat. Scheren exfolieert de huid ook, een bewezen methode om gezichtsveroudering tegen te gaan. Benieuwd of binnenkort ook alle vrouwen in België aan het scheren slaan.

2. Een duckface mondstuk

Getuite lippen zijn in Japan nog lang niet passé, dat bewijst dit mondstuk om een permanente duck face te verkrijgen. Bedoeling is om de gele plastieken eendenbek 10 seconden over je lippen te schuiven en dat twee keer per dag. Het zou de mondhoeken naar boven krullen, rimpels tegengaan en de kaaklijn en kaken liften. En dat voor omgerekend zo’n 11 euro. Koopje!

3. De luie leesbril

Nog even een paar pagina’s in een boek of tijdschrift lezen voor het slapengaan kan soms nogal een onpraktische bedoening zijn. Maar daar hebben de Japanners iets op gevonden: met de luie leesbril kan je plat liggen met je hoofd op je kussen en toch lezen of televisiekijken. Dankzij de gespiegelde glazen kan je met de bril namelijk in een hoek van 90 graden kijken. Ideaal ook voor mensen die door rug- of nekklachten languit moeten blijven liggen.

4. Lijm voor je ooglid

Japanse meisjes willen graag grote ronde ogen en daar sparen ze kosten noch moeite voor. Op gigantische billboards doorheen heel het land wordt reclame gemaakt voor ooglidcorrecties, maar bij Don Quijote vind je ook talloze middeltjes om zelf je ogen groter en ronder te laten lijken. Ooglidlijm is er bijvoorbeeld erg populair. De vloeibare lijm smeer je op je oogleden, laat je vervolgens even drogen, waarna je je oogleden dubbel duwt. De huid blijft door de lijm plakken, waardoor je ogen er instant groter uitzien.

5. Neushaar-wax

Van overtollig neushaar moeten ze niets weten in de natie van de rijzende zon, al nemen ze er niet zomaar genoegen met een neushaartrimmer. Nee, in Japan willen ze echt alle haartjes tot op de wortel verwijderen en dat doen ze met Gosso. Voor minder dan 5 euro koop je er al zo’n potje wax met twee bijhorende stokjes. Die stop je in je neus en laat je even zitten, om ze er daarna in één ruk uit te trekken. Ik kan mij amper inbeelden hoeveel pijn dat moet doen; in Japan nemen ze het spreekwoord “wie mooi wil zijn, moet pijn lijden” duidelijk héél letterlijk.

6. Een stoomplakker

Ik voelde weinig voor het uittesten van de voorgaande producten, maar naar deze stoomplakker om beter te slapen was ik wél benieuwd. De plakker die eruitziet als een groot maandverband, moet je opwarmen in de microgolfoven en op je nek plakken. Daarna zou je beter slapen en het zou ook de spanning in nek en schouders moeten verlichten. En of het dat doet. De plakker voelt aan als een warm kersenpitkussen in je nek, alleen dringt de warmte veel dieper door. Het warmte-effect blijft zo’n 25 minuten aanhouden, wat voor mij genoeg was om in dromenland te belanden. Weliswaar had ik een joekel van een jetlag, maar bij het opstaan voelden mijn nek en schouders toch ook minder gespannen aan. Nu al spijt dat ik maar één plakker gekocht heb.

7. Een broekje en mutsje voor je penis

Hoewel Japanners op het eerste zicht heel gereserveerd en verlegen overkomen, is er één zaak waar ze absoluut geen schaamte over hebben: seks. In elke vestiging van Don Quijote waar ik geweest ben, vind je een gigantische seksafdeling. Mannen én vrouwen kopen open en bloot speeltjes, magazines en allerhande accessoires. Ik mag hopen dat het ludiek bedoeld is, maar het broekje en mutsje voor op je penis vond ik alleszins een hilarische voorbeeld van “only in Japan”.